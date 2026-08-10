Ученые из Тайваня пришли к выводу, что дефицит магния в крови может быть связан с повышенным риском развития деменции у людей старше 50 лет. По мнению исследователей, этот показатель может помочь врачам раньше выявлять людей, которым необходима профилактика когнитивных нарушений.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition, основаны на анализе данных более 325 тысяч человек из международной базы TriNetX. Авторы выяснили, что у людей, у которых в течение года дважды фиксировался уровень магния ниже 1,7 мг/дл, риск развития деменции был на 33% выше.

Наиболее выраженная связь наблюдалась с сосудистой деменцией — вероятность ее развития возрастала на 63%. Кроме того, дефицит магния оказался связан с повышенным риском инсульта и более высокой смертностью от всех причин.

Ученые отмечают, что магний играет важную роль в работе сердечно-сосудистой и нервной систем, а также участвует в обменных процессах. При его недостатке ухудшается кровоснабжение мозга и нарушается передача сигналов между нервными клетками, что может способствовать развитию когнитивных нарушений.

При этом исследователи подчеркивают, что избыток магния также может быть небезопасен. Специалисты не рекомендуют самостоятельно принимать препараты магния без консультации с врачом, поскольку это может вызвать побочные эффекты и нанести вред здоровью.