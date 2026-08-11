Изжога после слишком плотного ужина, жирной или острой пищи знакома многим и обычно не представляет серьезной опасности. Но если жжение за грудиной возникает регулярно, оставлять его без внимания не стоит: повторяющиеся симптомы могут быть признаком гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

По данным различных исследований, с симптомами гастроэзофагеального рефлюкса периодически сталкиваются до 20–30% взрослых.

Важно понимать, что изжога — не самостоятельное заболевание, а симптом. Поэтому при частых приступах недостаточно постоянно устранять неприятные ощущения: необходимо разобраться в их причине. Если изжога возникает чаще двух раз в неделю, стоит обратиться к врачу.

Терапевт Анна Терентьева рассказала, почему появляется изжога и какие простые меры могут помочь уменьшить неприятные симптомы.

Почему возникает изжога

Между пищеводом и желудком расположен нижний пищеводный сфинктер — своеобразный мышечный клапан. В норме он пропускает пищу в желудок и препятствует ее обратному движению.

Если сфинктер ослабевает или расслабляется в неподходящий момент, содержимое желудка вместе с кислотой может попадать обратно в пищевод. Его слизистая не приспособлена к длительному воздействию кислоты, поэтому человек ощущает характерное жжение за грудиной.

Спровоцировать или усилить изжогу могут переедание, жирная и жареная пища, шоколад, кофе, алкоголь, острые блюда, газированные напитки и курение. Риск рефлюкса также может повышаться при избыточном весе, беременности и приеме некоторых лекарственных препаратов.

1. Не ложитесь сразу после еды

Одна из распространенных привычек, способных усилить изжогу, — прилечь сразу после приема пищи.

В горизонтальном положении содержимому желудка легче попасть обратно в пищевод. Поэтому после еды рекомендуется некоторое время оставаться в вертикальном положении.

«Лучше сохранять вертикальное положение минимум два-три часа после еды. Если изжога беспокоит ночью, стоит немного приподнять изголовье кровати — это может заметно уменьшить симптомы», — объясняет Анна Терентьева.

Особенно важно избегать плотного ужина непосредственно перед сном.

2. Уменьшите размер порций

Большое количество пищи растягивает желудок и увеличивает давление, что может способствовать попаданию его содержимого в пищевод.

Если изжога возникает регулярно, можно попробовать уменьшить размер порций и избегать переедания. Некоторым людям легче переносить несколько небольших приемов пищи в течение дня, чем два-три очень плотных.

Особенно нежелательно переедать вечером, когда вскоре после приема пищи человек ложится спать.

3. Найдите продукты, которые провоцируют именно вашу изжогу

Единого списка продуктов, вызывающих изжогу абсолютно у всех, не существует. Реакция организма индивидуальна.

«У одного человека симптомы появляются после кофе, у другого — после томатов, у третьего — после бокала вина. Полезно несколько недель вести пищевой дневник: часто именно он помогает обнаружить закономерность и определить триггеры», — отмечает врач.

Необязательно сразу исключать из рациона большое количество продуктов. Гораздо разумнее проследить, после какой именно пищи симптомы возникают или усиливаются.

4. Следите за весом

У людей с избыточной массой тела снижение веса может уменьшить частоту и выраженность эпизодов рефлюкса.

Избыток жировой ткани в области живота способен повышать внутрибрюшное давление, из-за чего содержимому желудка становится легче попадать в пищевод.

При этом причины увеличения веса могут быть различными. Если масса тела заметно растет без очевидных изменений в питании и образе жизни, этот вопрос также стоит обсудить с врачом.

5. Не занимайтесь самолечением месяцами

Различные средства от изжоги действительно способны быстро облегчить состояние, однако постоянное подавление симптомов не заменяет диагностику.

При регулярно возникающей изжоге врач может назначить препараты, снижающие кислотность желудочного содержимого, а при необходимости — дополнительные обследования. В зависимости от симптомов это может быть, например, гастроскопия или суточная pH-метрия.

Самостоятельно принимать лекарства от изжоги в течение длительного времени без консультации специалиста не рекомендуется.

Когда необходимо обратиться к врачу

Медицинская консультация особенно необходима, если изжога возникает чаще двух раз в неделю, продолжается несколько недель подряд или сопровождается затруднением при глотании и необъяснимым снижением веса.

Тревожными признаками также являются рвота с кровью или черный стул — при таких симптомах требуется срочная медицинская оценка.

Особого внимания заслуживает боль или жжение за грудиной, сопровождающиеся одышкой, холодным потом или болью, отдающей в руку, спину, шею или челюсть. Подобные симптомы могут быть связаны не с желудком, а с сердечно-сосудистой системой и требуют неотложной медицинской помощи.

В большинстве случаев эпизоды изжоги удается значительно уменьшить с помощью изменений в питании и образе жизни, а при необходимости — правильно подобранного лечения.

Но регулярно возникающее жжение за грудиной не стоит месяцами заглушать таблетками. Если изжога стала постоянным спутником, лучше выяснить ее причину: своевременное обращение к врачу помогает не только избавиться от неприятных ощущений, но и снизить риск возможных осложнений.