Йогурт считается одним из самых полезных кисломолочных продуктов, однако его регулярное употребление приносит гораздо больше пользы, чем многие думают. Диетологи рассказали, как ежедневная порция йогурта влияет на кости, кишечник, иммунитет и даже чувство сытости.

Йогурт может стать не только полезным перекусом, но и важной частью здорового рациона. Эксперты, опрошенные Мартой Стюарт, объяснили, какие преимущества дает его ежедневное употребление.

По словам диетолога Ванессы Кинг, йогурт богат кальцием, фосфором, магнием, калием, цинком, селеном, а также витаминами A, группы B и K. Эти вещества помогают поддерживать прочность костей и нормальную работу организма.

Специалист Джессика Домингес отмечает, что кальций укрепляет костную ткань, а фосфор, магний и калий участвуют в формировании и поддержании скелета.

Одним из главных достоинств йогурта являются живые пробиотические культуры. Они способствуют поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, улучшают пищеварение, помогают легче переносить лактозу и могут облегчать симптомы запоров, синдрома раздраженного кишечника, диареи и инфекции Helicobacter pylori.

Йогурт содержит полезные бактерии Lactobacillus и Bifidobacterium, которые поддерживают баланс кишечной микрофлоры и помогают организму лучше усваивать кальций и магний. Кроме того, здоровый кишечник способствует снижению хронического воспаления, которое может негативно влиять на состояние костей.

Поддержка иммунитета

Диетолог и врач-нутрициолог Роксана Эшсани объясняет, что большая часть иммунных клеток находится именно в кишечнике. Поэтому поддержание здоровой микрофлоры напрямую связано с работой иммунной системы.

Помимо пробиотиков, йогурт содержит цинк и селен, необходимые для нормальной работы иммунных клеток. Некоторые виды продукта дополнительно обогащают витамином D, который также способствует укреплению иммунитета.

Помощь мышцам

Благодаря высокому содержанию белка йогурт считается хорошим продуктом для восстановления после физических нагрузок. В его составе присутствуют два полноценных белка — сывороточный и казеин.

Сывороточный белок быстро усваивается и обеспечивает мышцы аминокислотами, а казеин переваривается медленнее, поддерживая восстановление тканей в течение длительного времени и помогая сохранять мышечную массу.

Дольше сохраняет чувство сытости

Белок стимулирует выработку гормонов насыщения и одновременно снижает уровень гормона голода грелина. Поэтому йогурт помогает дольше не испытывать чувство голода, особенно если есть его на завтрак или в качестве перекуса.

Сколько йогурта достаточно

Специалисты отмечают, что официальной нормы потребления йогурта не существует. Стандартной считается порция около трех четвертей стакана. По словам Джессики Домингес, большинству людей достаточно одной-двух порций в день, чтобы получать необходимое количество кальция и белка.

Как выбрать полезный йогурт

Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение натуральному йогурту без ароматизаторов и добавленного сахара. Для вкуса лучше самостоятельно добавить свежие ягоды, фрукты или немного меда.

Если главная цель — увеличить потребление белка, стоит выбирать продукты, содержащие не менее 10 граммов белка на порцию. Наиболее богаты белком греческий и исландский йогурты: в трех четвертях стакана греческого йогурта содержится около 17 граммов белка, тогда как в обычном натуральном — примерно 6 граммов.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом второго типа или лишним весом специалисты советуют выбирать нежирные варианты йогурта, которые сохраняют полезные свойства, но содержат меньше насыщенных жиров и калорий.

Регулярное употребление натурального йогурта может помочь поддерживать здоровье кишечника, укреплять кости, улучшать работу иммунной системы и дольше сохранять чувство сытости. Однако максимальную пользу принесут продукты без добавленного сахара и с высоким содержанием белка.