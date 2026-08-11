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«Два сапога пара»: Евгений Петросян удивил забавным фото с маленькой дочерью 0 244

Люблю!
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Петросян с детьми
ФОТО: Instagram

80-летний Евгений Петросян, проводящий отпуск вместе с семьей, поделился фотографией с младшей дочерью Матильдой. Отец и дочь появились в кадре в одинаковой забавной позе и солнцезащитных очках, что особенно умилило поклонников юмориста.

Известный российский юморист Евгений Петросян сейчас отдыхает вместе с семьей. До этого фотографиями из поездки активно делилась его супруга Татьяна Брухунова, а теперь новый семейный кадр решил опубликовать и сам артист.

Петросян показал подписчикам фотографию с двухлетней дочерью Матильдой. Отец и дочь попали в кадр в практически одинаковой позе, что придало снимку особенно забавный вид.

Семейная фотография сразу привлекла внимание подписчиков артиста. В комментариях поклонники стали отмечать сходство отца и дочери и желать семье счастья.

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Instagram

«Папина звезда!», «Прелесть какая», «Как я люблю вашу семью! Лучшие... Чудесные... Счастья вам!» — написали пользователи под публикацией.

Напомним, Евгений Петросян и его бывшая помощница Татьяна Брухунова поженились в декабре 2019 года. Помимо Матильды, супруги воспитывают общего сына Вагана, которому сейчас шесть лет.

Семейными моментами Петросян делится не так часто, поэтому новый снимок с маленькой Матильдой вызвал особенно теплую реакцию поклонников. Судя по кадрам из поездки, юморист решил посвятить отпуск семье и провести как можно больше времени с супругой и детьми.

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#семья #отпуск #соцсети #Евгений Петросян #знаменитости #дочь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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