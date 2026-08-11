Многие вечером оставляют возле кровати стакан воды, а утром задумываются: безопасно ли его выпить или лучше налить свежую? Специалисты уверяют, что в большинстве случаев такая вода не представляет опасности, однако есть несколько нюансов, о которых стоит знать.

Если чистая питьевая вода простояла ночь при комнатной температуре и не подвергалась воздействию жары или загрязнений, утром ее обычно можно спокойно пить. Однако за несколько часов ее вкус и свойства могут немного измениться.

Что происходит с водой за ночь

На первый взгляд кажется, что вода остается неизменной. Но при длительном контакте с воздухом она начинает поглощать углекислый газ, из-за чего слегка меняется ее кислотность. Именно поэтому вода, простоявшая несколько часов в открытом стакане, иногда кажется менее свежей или приобретает необычный привкус.

Сам по себе изменившийся вкус не означает, что вода стала опасной для здоровья.

Размножаются ли в воде бактерии

Специалисты отмечают, что бактерии могут попасть в воду, если человек пил прямо из стакана или бутылки, касался горлышка грязными руками, использовал загрязненную трубочку или делился напитком с другими людьми.

В обычных домашних условиях это, как правило, не представляет серьезной угрозы. Однако высокая температура значительно ускоряет размножение микроорганизмов. Поэтому вода, оставленная на ночь в раскаленном автомобиле, — совсем не то же самое, что стакан на прикроватной тумбочке.

Кроме того, открытая вода постепенно контактирует с пылью и другими частицами воздуха, что также может повлиять на ее вкус.

Можно ли пить воду из-под крана утром

Если речь идет о водопроводной питьевой воде, налитой в чистый стакан и простоявшей одну ночь при комнатной температуре, ее обычно можно пить без опасений.

В водопроводной воде содержится небольшое количество хлора, который препятствует размножению микроорганизмов. При длительном контакте с воздухом часть хлора постепенно испаряется, поэтому специалисты не рекомендуют хранить открытую воду слишком долго.

В какой посуде лучше хранить воду

Материал емкости тоже имеет значение.

Для ежедневного использования специалисты советуют выбирать стеклянные или качественные металлические многоразовые бутылки с крышкой. Закрытая емкость лучше защищает воду от пыли, случайных загрязнений и контакта с руками.

С одноразовыми пластиковыми бутылками ситуация сложнее. При высокой температуре и длительном воздействии солнечных лучей некоторые вещества могут переходить из пластика в воду. Кроме того, продолжаются исследования, посвященные попаданию микропластика в напитки. Пока ученые изучают его возможное влияние на здоровье, специалисты рекомендуют не оставлять пластиковые бутылки на солнце или в нагретом автомобиле.

Сколько времени можно хранить воду

Универсального правила вроде «через 24 часа воду обязательно нужно вылить» не существует. Все зависит от температуры, чистоты емкости, наличия крышки и того, пил ли человек непосредственно из бутылки или стакана.

Вода, которая простояла около суток в чистой посуде при нормальной температуре, обычно остается безопасной для здорового человека. Однако для лучшего вкуса и гигиены рекомендуется регулярно наливать свежую воду.

Если вода изменила цвет, запах или вкус, от нее лучше отказаться.

Как сохранить воду свежей

Эксперты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

накрывать стакан, если вода остается на несколько часов;

использовать стеклянные или металлические многоразовые бутылки;

всегда закрывать бутылку крышкой;

не оставлять пластиковую тару под прямыми солнечными лучами или в жарком автомобиле;

не пить из одной бутылки нескольким людям;

ежедневно мыть многоразовые бутылки, особенно если они оснащены трубочками;

из больших емкостей наливать воду в чистый стакан, а не пить прямо из горлышка.

Что делать, если вода простояла больше суток

Если вода хранилась в чистой закрытой емкости, находилась в прохладном месте и никто не пил из бутылки, вероятность того, что она останется пригодной для употребления, выше.

Однако чем дольше хранится уже открытая вода, тем большее значение приобретают условия хранения. Если есть сомнения в чистоте емкости или вода долго находилась в тепле, безопаснее заменить ее свежей.

Специалисты также напоминают, что людям с ослабленным иммунитетом следует быть особенно осторожными: лучше ежедневно использовать чистый стакан или свежую бутылку питьевой воды.