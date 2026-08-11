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Не упустите свой шанс: рожденным в эти месяцы обещают период больших перемен 0 781

Люблю!
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подкова на удачу

Согласно астрологическим и нумерологическим представлениям, период, известный как Портал Львиных Врат, считается временем новых возможностей, карьерного роста, финансового благополучия и личных достижений. Издание Parade пишет, что особенно благоприятным этот период может стать для людей, родившихся в четырех месяцах года.

Январь

Рожденных в январе отличают дисциплина, терпение и умение последовательно идти к поставленной цели. По мнению астрологов, последние месяцы могли стать для них временем напряженной работы и преодоления трудностей. Сейчас их усилия могут начать приносить первые заметные результаты — от профессионального признания до успешного завершения важного проекта. При этом эксперты советуют не останавливаться на достигнутом, поскольку впереди может открыться еще больше перспектив.

Апрель

Люди, появившиеся на свет в апреле, известны своей настойчивостью и готовностью начинать заново после неудач. Считается, что энергия этого периода поможет им избавиться от сомнений и решиться на новые смелые шаги. Если они давно откладывали реализацию важной идеи или проекта, сейчас, по мнению астрологов, наступает благоприятное время для старта.

Июль

Рожденные в июле обычно принимают решения осторожно и редко действуют импульсивно. Однако в период Портала Львиных Врат им рекомендуют проявить больше уверенности в себе. Астрологи считают, что именно сейчас они смогут преодолеть внутренние ограничения и приблизиться к целям, которые раньше казались слишком сложными.

Октябрь

Тем, кто родился в октябре, специалисты советуют уделить больше внимания собственным интересам. По их мнению, такие люди часто ставят потребности окружающих выше своих, откладывая личные планы на потом. Период после 8 августа может стать подходящим моментом, чтобы сосредоточиться на собственных амбициях и начать воплощать их в жизнь.

Астрологические прогнозы не имеют научного подтверждения, однако многие воспринимают их как дополнительную мотивацию для позитивных перемен. Независимо от месяца рождения, любой благоприятный период можно использовать как повод поставить перед собой новые цели и сделать первый шаг к их достижению.

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#астрология #нумерология #успех
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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