Актриса Риз Уизерспун стала мамой в 23 года, родив дочь Аву, затем через четыре года у нее появился сын Дикон, а в 2012 году еще один сын Теннесси. Она успешно совмещает роль многодетной матери с карьерой в Голливуде. При этом Риз старается создать для своих детей счастливое и нормальное детство, не вводя их в мир шоу-бизнеса с ранних лет. В этой статье мы рассмотрим 7 секретов воспитания, которыми руководствуется актриса.

Честность

В одном из интервью актриса отметила, что ее отношения с детьми строятся на честности.

Они чувствуют себя комфортно, говоря со мной о чем угодно.

По словам Риз, важно не приукрашивать действительность и не скрывать правду.

Многие родители хотят сделать жизнь своих детей волшебной. Но детки, вы должны быть время от времени разочарованными, должны испытывать дискомфорт. Это нормально!

Она также поделилась воспоминанием о том, как однажды ее дочь Ава плакала, потому что не забила ни одного очка на баскетбольном матче. Риз сказала:

«Ава, может быть, ты плохо играешь в баскетбол?». Она подумала, что это звучит ужасно. Я сказала: «А так ли это плохо? Твоя мама тоже плохо играет в баскетбол.

Разнообразие

Риз хочет, чтобы ее дети пробовали себя в разных профессиях, желательно за пределами Голливуда. В одном из интервью она рассказала:

У меня есть друзья в самых разных областях, поэтому я стараюсь окружить своих детей людьми, которые имеют невероятный опыт в других отраслях. Здесь, в Голливуде, мы можем быть по-настоящему изолированы от реальности.

Дисциплина

Риз призналась, что с возрастом детей ее подход к воспитанию изменился.

Наверное, я довольно строга в отношении многих вещей. Когда у вас появляются подростки, и они чувствуют себя более взрослыми, у вас возникают другие отношения с ними.

Она также отметила, что ее южные корни влияют на стиль воспитания.

Когда я действительно злюсь, я становлюсь настоящей южанкой. Попробуйте разозлить меня, и я скажу все, что я думаю. И это будет другая Риз.

Уважение к старшим

Риз учит своих детей проявлять уважение к взрослым.

Я выросла в Нэшвилле, и мои родители учили меня всегда уважать старших. Мы говорили взрослым что-то вроде «Да, мэм» и «Нет, сэр». Но дети в Лос-Анджелесе так не поступают. Мы сошлись на том, что мои дети называют взрослых «мисс Шеннон» или «мисс Хизер», потому что использовать только имена слишком фамильярно. Может быть, я просто старомодна.

Контроль личной жизни

Риз очень строга в отношении того, с кем встречается ее дочь.

Ава — великолепная девушка, и парни сходят с ума по ней. Но Риз всегда имеет право голоса, когда речь заходит о парнях. Она хочет сначала встретиться с парнем и пообщаться, чтобы убедиться, что это правильный выбор.

Если дочь хочет утаить какой-то роман, правда все равно вскрывается, потому что у Риз «повсюду шпионы», по словам знакомых актрисы.

Работа по дому

Риз постоянно напоминает своим детям об обязанностях по дому.

У нас в доме есть правила. Я всегда говорю, что если вы не кричите на своих детей, значит, вы недостаточно времени проводите с ними. «Убери, убери, положи посуду в посудомоечную машину, отдай одежду в прачечную, давай сейчас же. Это постоянно звучит у нас в доме.

Цена деньгам

Актриса учит своих детей ценить деньги с раннего возраста. В одном из интервью она объяснила, что постепенно знакомит их с важностью финансовых решений.