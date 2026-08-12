Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

5 домашних дел, которые не стоит делать по вечерам 0 233

Люблю!
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: 5 домашних дел, которые не стоит делать по вечерам

Ранее эти действия считались запрещенными из-за суеверий, а сейчас имеют разумные обоснования. Узнай, о каких делах идет речь в статье.

 

Выносить мусор

С этим гигиеническим ритуалом связано множество примет. Одна из них утверждает, что выносить мусор после заката солнца не рекомендуется, так как это может привести к утрате семейного благополучия. Возможно, это связано с тем, что темнота раньше ассоциировалась с магией и колдовством. В наши дни также небезопасно идти ночью до контейнера с отходами, так как можно столкнуться с нетрезвым соседом или бродячими собаками.

Делать уборку

Мыть полы вечером считается, что это выметает счастье из дома. Так полагали наши предки. И здесь есть логическое объяснение: зачем наводить порядок после рабочего дня, лучше отдохнуть, а уборку можно сделать днем в выходные. Единственное, что не запрещено, — это мыть посуду. Гора грязных тарелок не добавит позитива с утра и может привлечь насекомых, таких как мошки, муравьи или тараканы.

Стирать

Считается, что развешенное ночью белье привлекает нечистую силу и впитывает негатив. Однако, если подумать, мокрые вещи вечером будут сохнуть дольше, так как в это время прохладнее, чем днем. А если постоянно сушить вещи дома, повышенная влажность может привести к появлению плесени. Оставлять стиральную машину на ночь также не рекомендуется, так как вибрации и шум во время отжима могут мешать спать как вам, так и соседям.

Пускать в дом незнакомцев

В древности считалось, что нельзя приглашать или пускать незнакомого человека в дом ближе к полуночи. Если кто-то постучится в дверь, открывать можно в первые минуты следующего дня. Мы не советуем делать это и в первом часу — разве добропорядочный человек будет ломиться ночью в квартиру?

Одалживать деньги

С давних времен не одалживали деньги в темное время суток. Эта примета связана с магией и страхом, что нечистые силы могут обречь семью на нужду. Нельзя было даже давать продукты питания, так как через соль и хлеб часто наводили порчу. Мы считаем, что в долг нельзя давать без расписки, а время суток не имеет значения.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вишневый чай
Изображение к статье: Глаза
Изображение к статье: Что нельзя есть утром и вечером
Изображение к статье: Нумерология

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сильная жара привела к частичному высыханию озера возле замка Чиддингстоун
Lifenews
Изображение к статье: новобранцы в строю
Наша Латвия
Изображение к статье: Затмение Иконка видео
Техно
Изображение к статье: 6 возможных причин, почему кот постоянно мяукает
Люблю!
Изображение к статье: АЭС Гравлин
В мире
Изображение к статье: граница Литвы
В мире
Изображение к статье: Сильная жара привела к частичному высыханию озера возле замка Чиддингстоун
Lifenews
Изображение к статье: новобранцы в строю
Наша Латвия
Изображение к статье: Затмение Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео