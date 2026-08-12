Выносить мусор

С этим гигиеническим ритуалом связано множество примет. Одна из них утверждает, что выносить мусор после заката солнца не рекомендуется, так как это может привести к утрате семейного благополучия. Возможно, это связано с тем, что темнота раньше ассоциировалась с магией и колдовством. В наши дни также небезопасно идти ночью до контейнера с отходами, так как можно столкнуться с нетрезвым соседом или бродячими собаками.

Делать уборку

Мыть полы вечером считается, что это выметает счастье из дома. Так полагали наши предки. И здесь есть логическое объяснение: зачем наводить порядок после рабочего дня, лучше отдохнуть, а уборку можно сделать днем в выходные. Единственное, что не запрещено, — это мыть посуду. Гора грязных тарелок не добавит позитива с утра и может привлечь насекомых, таких как мошки, муравьи или тараканы.

Стирать

Считается, что развешенное ночью белье привлекает нечистую силу и впитывает негатив. Однако, если подумать, мокрые вещи вечером будут сохнуть дольше, так как в это время прохладнее, чем днем. А если постоянно сушить вещи дома, повышенная влажность может привести к появлению плесени. Оставлять стиральную машину на ночь также не рекомендуется, так как вибрации и шум во время отжима могут мешать спать как вам, так и соседям.

Пускать в дом незнакомцев

В древности считалось, что нельзя приглашать или пускать незнакомого человека в дом ближе к полуночи. Если кто-то постучится в дверь, открывать можно в первые минуты следующего дня. Мы не советуем делать это и в первом часу — разве добропорядочный человек будет ломиться ночью в квартиру?

Одалживать деньги

С давних времен не одалживали деньги в темное время суток. Эта примета связана с магией и страхом, что нечистые силы могут обречь семью на нужду. Нельзя было даже давать продукты питания, так как через соль и хлеб часто наводили порчу. Мы считаем, что в долг нельзя давать без расписки, а время суток не имеет значения.