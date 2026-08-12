Кошки общаются со своими хозяевами с помощью звуков. В этой статье мы разберемся, что может означать частое мяуканье.

Почему кошки мяукают

Кошки живут рядом с человеком уже несколько тысячелетий. Неудивительно, что они разработали свою систему общения с помощью звуков. Обычно пушистики мяукают, чтобы привлечь внимание или просто от скуки. Однако существуют и более серьезные причины, например, призыв о помощи.

Почему кот мяукает без причины

Если не удается найти источник такого поведения, понаблюдайте за животным. Возможно, что-то из нашего списка поможет выявить корень проблемы.

Кот мяукает без причины: физиология

К естественным причинам постоянного «говорения» можно отнести:

* Голод или жажда — если миска питомца пуста, громкое «мяу» означает только одно — желание наполнить желудок. Острый приступ голода обычно случается ранним утром, когда хозяева сладко спят.

* Инстинкт размножения — поведение зависит от пола. Например, кот-мальчик метит свою территорию, а кошка валяется по полу, поднимает хвост. Но и те, и другие громко и протяжно мяукают, чтобы потенциальный партнер для спаривания их услышал.

* Желание сходить в туалет — кошки отличаются чистоплотностью, и истошное мяуканье может означать, что пора сменить наполнитель в лотке.

После устранения фактора беспокойства мяуканье должно прекратиться.

Кошка мяукает для привлечения внимания

Если питомец сытый и здоровый, постоянное мяуканье может означать:

* Просьба о помощи — например, малыши часто зовут хозяина, если застряли где-нибудь (под диваном, в шкафу) или хотят попасть в закрытое помещение.

* Дефицит внимания — домашние кошки относятся к контактным животным, отсутствие общения с хозяином переносится тяжело. Громким звуком они призывают взять на ручки или поиграть.

Почему кот ходит и мяукает: боль или неприятные ощущения

Мяуканье часто вызвано проблемами с пищеварением или болями в желудке. Но бывают и другие причины:

Травмы — не все повреждения видны человеческим глазом, некоторые можно обнаружить на УЗИ или через рентгеновский снимок.

Цистит — в запущенном состоянии в моче может появиться кровь.

Отравление — сопровождается рвотой, повышенной температурой и жидким стулом.

Гельминтозы — наличие паразитов, их жизнедеятельность вызывает сильное беспокойство у животного. При сильном поражении можно увидеть глистов в районе ануса.

Блохи или клещи — когда вредителей становится много, постоянный зуд мешает отдыхать и вызывает беспокойство у кошки.

Инфекции, вызванные вирусами или бактериями — могут проявляться общим недомоганием, вялостью, отсутствием аппетита и высокой температурой.

Последствия перенесенной операции — коты и кошки часто мяукают, когда отходят от наркоза.

Животные способны долго терпеть боль. Если спокойный питомец вдруг начинает сильно и настойчиво мяукать, это может означать, что неприятные ощущения достигли своего максимума.

Негативные эмоции

Возможно, произошла неприятная ситуация, и мяуканье — это способ сообщить о своих чувствах:

Испуг — то, что кажется человеку обыденным, может испугать животное. Например, звуки пылесоса, ремонт, падение тяжелых предметов на пол. Обычно мяуканье прекращается, когда исчезает раздражающий фактор.

Раздражение — не все кошки любят, когда их гладят без спроса. В ответ на нарушение личных границ они могут громко мяукать, оскалиться и даже вцепиться когтями в руку.