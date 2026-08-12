Оказывается, значение имеет не только то, что мы едим, но и когда именно это происходит. Некоторые продукты способны раздражать желудок, если употреблять их натощак, а другие могут ухудшить сон, перегрузить пищеварительную систему и способствовать набору веса, если есть их поздно вечером.

Рассказываем, какие продукты специалисты советуют исключить из утреннего и вечернего меню и чем их лучше заменить.

Правильное питание зависит не только от состава продуктов, но и от времени их употребления. По мнению специалистов, некоторые привычные блюда и напитки, съеденные на пустой желудок или непосредственно перед сном, способны негативно сказаться на пищеварении, самочувствии и качестве отдыха.

Какие продукты не стоит есть натощак

В список нежелательных продуктов входят цитрусовые, бананы, сырые овощи, йогурт, холодные напитки, сладости и кофе. Каждый из них может по-разному воздействовать на организм.

Так, цитрусовые способны раздражать слизистую желудка и повышать риск развития гастрита у чувствительных людей. Бананы содержат большое количество магния, поэтому их употребление на пустой желудок может нарушить кальциево-магниевый баланс.

Свежие овощи, особенно богатые органическими кислотами, могут вызвать раздражение слизистой желудка, а регулярное употребление их натощак при заболеваниях желудочно-кишечного тракта способно усугубить проблемы с пищеварением.

Неожиданно в этот список попал и йогурт. По мнению авторов материала, утром полезные бактерии оказываются менее эффективными, поэтому его рекомендуют есть спустя несколько часов после завтрака или вечером.

Также специалисты советуют отказаться от холодных напитков сразу после пробуждения, поскольку они могут замедлять запуск пищеварительных процессов. Не лучшим выбором считаются и сладости: после сна поджелудочная железа еще не вырабатывает достаточное количество инсулина, что может привести к резкому повышению уровня сахара в крови.

Еще один продукт, который не рекомендуется употреблять натощак, — кофе. Он стимулирует выработку желудочного сока и раздражает слизистую желудка, что при регулярном употреблении может способствовать развитию гастрита.

Почему не стоит есть перед сном

В вечернее и ночное время пищеварительные процессы естественным образом замедляются. Если плотно поесть незадолго до сна, организму становится сложнее перерабатывать пищу. Это может ухудшить качество отдыха, вызвать ощущение тяжести утром и при регулярном повторении способствовать набору лишнего веса.

Черный список вечерних перекусов

Специалисты советуют отказаться перед сном от чипсов, сухариков, попкорна и других снеков. Из-за высокой калорийности и большого количества соли, жиров и пищевых добавок они считаются одним из самых неудачных вариантов позднего перекуса.

Не рекомендуется есть поздно вечером мясо, рыбу и яйца. Несмотря на высокую питательную ценность, такие продукты перевариваются несколько часов, поэтому желудок продолжает активно работать, когда организм уже готовится ко сну.

Нежелательны также хлебобулочные изделия, шоколад, большое количество орехов и сухофруктов. Эти продукты отличаются высокой калорийностью, способствуют скачкам уровня сахара в крови и могут увеличить суточную энергетическую ценность рациона.

Отдельно специалисты напоминают о кофеине и алкоголе. Вечерняя чашка кофе способна нарушить сон, а алкоголь, хотя иногда помогает быстрее уснуть, ухудшает качество ночного отдыха и может стать причиной частых пробуждений.

Что можно есть вечером

Полностью отказываться от ужина не стоит. Длительные перерывы между приемами пищи могут привести к усилению чувства голода и замедлению обменных процессов. Оптимальным считается легкий ужин примерно за три часа до сна.

В качестве вечернего перекуса специалисты рекомендуют зеленые овощи, салаты, бобовые, грибы, нежирный кефир или натуральный йогурт. Также в умеренных количествах допускаются печеная картофелина, овсяная каша на воде, хлебцы, немного куриной грудки или сухофруктов.

Среди продуктов, которые могут способствовать более спокойному сну, авторы материала называют молочные продукты, бананы, овес и мясо птицы благодаря содержанию триптофана — аминокислоты, участвующей в выработке веществ, влияющих на сон и настроение.

Время приема пищи играет не менее важную роль, чем качество самих продуктов. Чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему и сохранить хорошее самочувствие, специалисты рекомендуют избегать ряда продуктов натощак и не перегружать желудок поздними плотными ужинами. Лучшим выбором остаются сбалансированное питание, умеренные порции и соблюдение режима приема пищи.