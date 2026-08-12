Истерики у детей могут вызывать страх у родителей, заставляя их избегать определенных ситуаций. Иногда дети взрываются без видимых причин, и важно знать, как реагировать. В этой статье мы рассмотрим, как справляться с детскими истериками, основываясь на книге Элисон Шефер.

Суть проблемы

Дети в возрасте от 2 до 5 лет могут проявлять агрессию довольно часто, что связано с их развитием. Истерики достигают пика примерно к трем годам, когда дети учатся регулировать свои эмоции и общаться. Это период, когда они стремятся развивать свою автономию, что может приводить к высоким уровням фрустрации.

Когда что-то идет не так, как хочется, ребенок выражает свой гнев через истерики. Это форма протеста, когда он говорит: "Мне это не нравится! Я хочу, чтобы было по-моему!" Истерики — это активная демонстрация эмоций.

Когда истерика начинается, важно сохранять спокойствие и позволить ситуации развиваться. Сосредоточьтесь на устранении "спусковых крючков" истерики, которые могут быть незаметны.

Решения

Не прогибайтесь!

Если вы будете менять правила из-за настроения ребенка, он может начать использовать истерики как способ манипуляции. Оставайтесь твердыми, но дружелюбными. Практикуйте активное слушание. Когда вы заметите, что ребенок готов к истерике, опуститесь на его уровень, коснитесь его и вербализуйте его чувства:

"Ты расстроен. Ты хотел, чтобы башня из кубиков была выше, а она свалилась. Это неприятно!"

"Мы так хорошо проводили время в парке, и не хочется уходить — это бесит!"

Активное слушание помогает ребенку понять свои эмоции и чувствовать поддержку.

В процессе взрыва

Не пытайтесь успокоить ребенка в момент истерики. Лучше удалитесь из ситуации. Принесите ему мягкую игрушку или сделайте жест, показывающий, что вы не сердитесь. Например, скажите: "Все мы иногда расстраиваемся. Приходи ко мне, когда успокоишься".

После взрыва

Когда ребенок успокоится, напомните ему о необходимости убрать за собой. Используйте фразы вроде: "Похоже, тебе предстоит кое-какая работа..." Это поможет ему понять ответственность за свои действия.

Профилактические меры

Продолжайте развивать навыки независимости и коммуникации у ребенка. Следите за его состоянием, чтобы избежать истерик из-за голода или усталости. Предупреждайте его заранее о переходах между видами деятельности, чтобы он мог подготовиться.

Устанавливайте правила и придерживайтесь их. Если правило гласит "не прыгать на диване", то вы должны соблюдать его. Последовательность поможет ребенку понять, что это правило действительно.