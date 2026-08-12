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Не нужны ни деньги, ни отпуск: психолог назвала 7 простых способов позаботиться о себе 0 141

Люблю!
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина пьет кофе

Многие считают, что забота о себе обязательно связана с дорогими покупками, походами в спа или отпуском. Однако психолог утверждает: восстановить силы можно и без лишних расходов. Для этого достаточно изменить некоторые повседневные привычки.

Советы чаще баловать себя массажем, шопингом или салонами красоты подходят далеко не всем. Когда не хватает ни времени, ни денег, подобные рекомендации нередко вызывают лишь раздражение. Однако, по словам психолога и коуча Екатерины Абрамовой, настоящая забота о себе начинается не с трат, а с внимательного отношения к собственным потребностям.

По мнению специалиста, существует несколько простых привычек, которые помогают восстанавливать силы без каких-либо финансовых затрат.

Прежде всего стоит перестать относиться к еде как к очередной обязанности. Даже обычный прием пищи может стать небольшим ритуалом, если не есть на бегу, а спокойно накрыть стол и сосредоточиться на вкусе.

Не менее важно уделить внимание домашней одежде. Даже если вас никто не видит, вещи, в которых приятно находиться, способны положительно влиять на настроение.

Еще одна привычка — регулярно менять постельное белье. Исследования Национального фонда сна показывают, что большинство людей спят лучше на свежих простынях, а качественный сон напрямую связан с эмоциональным состоянием.

Если выбрать можно только одну полезную привычку, психолог советует сделать ставку именно на сон. Лечь хотя бы на полчаса раньше и отказаться от привычки жертвовать отдыхом ради сериалов или домашних дел — один из самых эффективных способов восстановить силы.

Полезной может оказаться и короткая прогулка без телефона и наушников. Всего десять минут на свежем воздухе помогают снизить уровень стресса, отвлечься от постоянного потока информации и почувствовать себя лучше.

Когда сил совсем нет, важно разрешить себе не успевать все. Постоянная самокритика только усиливает усталость, тогда как более бережное отношение к себе помогает быстрее восстановиться и впоследствии легче справляться с делами.

Еще один совет — иногда просто позволить себе несколько минут ничего не делать. Пять минут спокойного отдыха без телефона, разговоров и других раздражителей помогают организму переключиться и постепенно вернуть энергию.

Наконец, психолог напоминает, что умение вовремя сказать «нет» лишним просьбам — это не проявление эгоизма, а способ сохранить собственные силы и избежать эмоционального выгорания.

При приступах тревоги специалист рекомендует простой прием: положить ладонь на грудь, почувствовать биение сердца и мысленно сказать себе: «Я здесь. Я дышу. Я справляюсь». Такой тактильный контакт помогает быстрее успокоиться.

Эксперт подчеркивает, что забота о себе начинается не с дорогостоящих удовольствий, а с простых ежедневных привычек. Полноценный сон, короткий отдых, прогулка, умение отказаться от лишней нагрузки и внимательное отношение к собственным потребностям способны принести не меньшую пользу, чем любые платные способы восстановления.

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#отдых #сон #стресс #забота о себе #здоровье #психология
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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