Правильное питание играет важную роль в здоровье глаз. Специалисты советуют регулярно включать в рацион продукты, богатые витаминами, антиоксидантами, омега-3 жирными кислотами и цинком, которые помогают защищать сетчатку, поддерживать зрение и снижать риск возрастных заболеваний глаз.

По данным издания Prevention, офтальмологи и диетологи выделили десять продуктов, которые особенно полезны для зрения.

На первом месте — яйца. Желток богат лютеином и зеаксантином — веществами, которые защищают центральную часть сетчатки от повреждений. Поскольку организм самостоятельно их не вырабатывает, получать их необходимо с пищей.

Морковь остается одним из главных продуктов для здоровья глаз благодаря высокому содержанию бета-каротина. В организме он превращается в витамин А, необходимый для нормального зрения, особенно в сумерках. Аналогичными свойствами обладают также сладкий картофель, тыква и папайя.

Полезной считается и жирная рыба — лосось, скумбрия, сельдь, сардины, форель и тунец. Омега-3 жирные кислоты поддерживают работу сетчатки и способствуют нормальной выработке слезной жидкости.

Цитрусовые — апельсины, лимоны, лаймы и грейпфруты — богаты витамином С, который защищает ткани глаза от окислительного стресса и участвует в образовании коллагена, необходимого для здоровья роговицы.

Еще один важный источник антиоксидантов — орехи и семечки. Миндаль, фундук, арахис и семена подсолнечника содержат витамин Е, который помогает защищать клетки глаз от повреждений.

Полезны также листовые зеленые овощи — капуста кале, брокколи и брюссельская капуста. Они содержат лютеин и зеаксантин, которые помогают снизить негативное воздействие яркого света и свободных радикалов.

Сладкий перец богат витаминами С и Е, а также бета-каротином, которые участвуют в восстановлении тканей и поддержании здоровья органов зрения.

Одним из лучших источников цинка считаются устрицы. Этот микроэлемент необходим для нормальной работы сетчатки и усвоения витамина А. Цинк также содержится в нежирном мясе, птице, нуте и тыквенных семечках.

Полезным напитком специалисты называют зеленый чай, богатый катехинами — антиоксидантами, потенциальная роль которых изучается в профилактике глаукомы, катаракты и синдрома сухого глаза.

Замыкает список куркума. Содержащийся в ней куркумин обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Ученые продолжают изучать его влияние на здоровье глаз, однако использовать куркуму как средство лечения заболеваний зрения не следует.

Эксперты подчеркивают, что ни один продукт не способен полностью защитить от заболеваний глаз, однако разнообразный рацион с достаточным количеством витаминов, антиоксидантов, омега-3 жирных кислот и микроэлементов помогает поддерживать здоровье органов зрения и снижает риск возрастных изменений.