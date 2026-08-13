Болезнь Альцгеймера принято связывать прежде всего с забывчивостью, однако изменения могут затрагивать поведение, речь, чувство юмора и способность принимать решения. Некоторые необычные перемены действительно заслуживают внимания — особенно если они возникли внезапно и становятся все заметнее. При этом ни один из перечисленных признаков сам по себе не означает, что у человека развивается деменция.

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная причина деменции. Она развивается постепенно, поэтому первые изменения окружающие нередко списывают на возраст, усталость, стресс или особенности характера.

Между тем ученые изучают целый ряд поведенческих изменений, которые могут сопровождать различные виды деменции задолго до выраженного ухудшения памяти. Важно учитывать, что некоторые из описанных ниже симптомов больше характерны не для болезни Альцгеймера, а для других форм деменции, в частности лобно-височной.

1. Изменилось чувство юмора

Человек, который раньше любил тонкие шутки, неожиданно начинает смеяться над примитивными, абсурдными или даже неуместными вещами. Его могут веселить ситуации, которые окружающим совершенно не кажутся смешными.

Исследователи Университетского колледжа Лондона изучали изменения чувства юмора у людей с различными видами деменции. Родственники некоторых пациентов отмечали, что перемены появились за годы до постановки диагноза.

Особенно заметными изменения чувства юмора могут быть при некоторых формах лобно-височной деменции.

Поэтому насторожить должен не сам факт, что человеку нравится простой или абсурдный юмор, а резкое и нетипичное для него изменение предпочтений, особенно в сочетании с другими переменами в поведении.

2. Человек стал хуже следить за собой

Еще один возможный сигнал — изменения в привычном отношении к внешнему виду.

Человек, который прежде тщательно подбирал одежду, может начать надевать вещи, совершенно не соответствующие погоде или ситуации. Например, выйти на улицу в слишком теплой одежде летом или, наоборот, недостаточно одеться в холодную погоду.

Он может перестать замечать пятна на одежде, расстегнутые пуговицы или другие детали, на которые раньше обязательно обратил бы внимание.

Причиной подобных перемен могут быть нарушения памяти, внимания, планирования и способности правильно оценивать ситуацию.

Но и здесь важно учитывать контекст: неряшливость сама по себе не является признаком болезни Альцгеймера. Значение имеет именно заметное изменение привычного поведения человека.

3. Появились проблемы за рулем

Изменения когнитивных функций способны отражаться на способности управлять автомобилем.

Человеку может становиться сложнее ориентироваться даже на знакомых улицах, соблюдать дистанцию, быстро реагировать на дорожную ситуацию или правильно парковаться. Иногда водитель начинает гораздо чаще пользоваться навигатором на маршрутах, которые прежде прекрасно знал.

Исследователи действительно изучают особенности вождения как один из потенциальных способов выявления ранних когнитивных изменений.

Особенно тревожны ситуации, когда опытный водитель неожиданно начинает регулярно путать маршруты, совершать непривычные ошибки или теряться в хорошо знакомой местности.

В такой ситуации вопрос касается уже не только здоровья самого человека, но и безопасности других участников движения.

4. Необычная щедрость и проблемы с деньгами

Финансовое поведение тоже может меняться при когнитивных нарушениях.

Например, человек, который раньше осторожно относился к деньгам, внезапно начинает делать необдуманные покупки, раздавать крупные суммы, доверять незнакомцам или соглашаться на сомнительные предложения.

Исследования связывают некоторые когнитивные нарушения со снижением способности оценивать финансовые риски и намерения других людей.

Это особенно опасно потому, что пожилой человек становится более уязвимым перед мошенниками.

Насторожиться стоит, если перемены произошли неожиданно: человек всегда был экономным и осторожным, а теперь без видимой причины переводит деньги незнакомым людям или принимает финансовые решения, которые совершенно на него не похожи.

5. Исчезли привычные речевые и социальные «фильтры»

Человек неожиданно начинает чаще ругаться, делать бестактные замечания или произносить то, что раньше никогда не позволил бы себе сказать вслух.

Подобные изменения могут быть связаны с нарушением работы областей мозга, отвечающих за самоконтроль и социальное поведение. Особенно характерна потеря социальных ограничений для некоторых вариантов лобно-височной деменции.

При этом дело не только в нецензурной лексике. Может измениться поведение в целом: человек перебивает окружающих, нарушает личные границы, совершает неуместные поступки и при этом не понимает, почему близкие считают его поведение странным.

Поэтому неожиданная грубость или нецензурная речь не позволяют поставить диагноз. Гораздо важнее резкая перемена личности и утрата прежнего контроля над поведением.

Когда действительно стоит обратиться к врачу

Ни любовь к простым комедиям, ни неудачная парковка, ни случайная грубость не означают, что у человека начинается болезнь Альцгеймера. Подобные изменения могут возникать по множеству причин — от стресса и недосыпа до приема лекарств, депрессии и других заболеваний.

Настораживать должна прежде всего устойчивая и прогрессирующая перемена привычного поведения, особенно если одновременно ухудшаются память, ориентация, речь, способность планировать дела или справляться с повседневными задачами.

В таком случае лучше обратиться к врачу и выяснить причину изменений, а не пытаться самостоятельно поставить диагноз.

Первые проявления когнитивных нарушений не всегда начинаются с забытых имен или потерянных ключей. Иногда раньше меняются характер, финансовое поведение, речь, чувство юмора или привычные бытовые навыки. Главное — оценивать не отдельную странность, а совокупность и динамику изменений: если человек заметно стал «не похож на себя», это повод обсудить ситуацию со специалистом.