Заморозка — один из самых простых способов сохранить овощи, ягоды и фрукты на зиму. Но недостаточно просто сложить урожай в пакет и отправить в морозильник: от подготовки продуктов, упаковки и температуры зависит их вкус, внешний вид и качество после размораживания.
При заготовке урожая на зиму мы привыкли мариновать овощи, варить варенье, делать соленья и перетирать ягоды с сахаром. Однако заморозка во многих случаях оказывается гораздо проще: она не требует большого количества сахара, соли или уксуса и позволяет сохранить продукты максимально близкими к свежим.
Чтобы после нескольких месяцев в морозильной камере вместо ароматных ягод или аппетитных овощей не получить бесформенную замороженную массу, стоит соблюдать несколько правил.
1. Выбирайте качественные плоды
Для заморозки подходят спелые, плотные и неповрежденные овощи, фрукты и ягоды. Перезревшие, подгнившие или помятые плоды после размораживания станут еще мягче и могут приобрести неприятный вкус.
Лучше всего замораживать урожай вскоре после сбора или покупки, пока продукты не начали терять свежесть.
2. После мытья обязательно просушите
Овощи, фрукты и ягоды необходимо тщательно вымыть, а затем хорошо высушить. Это особенно важно: оставшаяся на поверхности вода превратится в лед, из-за чего продукты могут смерзнуться в один большой ком.
Нежные ягоды удобно разложить одним слоем на бумажном или обычном чистом полотенце и дать им полностью обсохнуть.
3. Некоторые овощи лучше предварительно бланшировать
Перед замораживанием многие овощи рекомендуется ненадолго опустить в кипящую воду, а затем быстро охладить в очень холодной воде. Такая обработка называется бланшированием.
Она помогает замедлить действие ферментов, из-за которых при длительном хранении могут изменяться цвет, вкус и текстура овощей.
Бланширование особенно часто используют для брокколи, цветной капусты, стручковой фасоли, горошка, моркови и некоторых других овощей. После обработки продукты необходимо тщательно обсушить и только затем отправлять в морозильную камеру.
4. Укладывайте продукты компактно
Для хранения лучше использовать специальные пакеты для заморозки или герметичные контейнеры. Продукты следует распределять компактно, оставляя как можно меньше лишнего воздуха.
Ягоды и небольшие кусочки фруктов или овощей можно сначала заморозить отдельно, разложив одним слоем на подносе или доске. После этого их пересыпают в пакет. Тогда они не слипнутся, и зимой можно будет взять ровно столько, сколько требуется.
5. Защитите продукты от воздуха
Упаковка должна быть максимально герметичной. Чем меньше воздуха остается внутри, тем меньше продукт теряет влагу и тем ниже риск появления так называемого морозного ожога — сухих светлых участков на поверхности.
Перед закрытием пакета желательно аккуратно удалить из него лишний воздух. Полезно также подписать упаковку, указав название продукта и дату заморозки.
6. Замораживайте небольшими порциями
Лучше заранее разделить продукты на количество, необходимое для приготовления одного блюда. Например, ягоды — на одну порцию компота или пирога, овощи — на суп или рагу.
Это избавит от необходимости размораживать весь запас. Размороженные продукты без необходимости повторно замораживать не рекомендуется — особенно если они долго находились при комнатной температуре.
Удобное правило простое: достали одну упаковку — использовали ее полностью.
7. Следите за температурой
Для длительного хранения домашних заготовок оптимальна температура морозильной камеры −18 °C или ниже. При такой температуре многие правильно подготовленные продукты могут сохранять хорошее качество в течение нескольких месяцев, а некоторые — около года.
Однако срок хранения зависит от конкретного продукта. Поэтому не стоит считать, что абсолютно любые овощи, фрукты и ягоды сохранят первоначальное качество в течение 12 месяцев.
Правильная заморозка начинается задолго до того, как продукты окажутся в морозильнике. Отберите хорошие плоды, тщательно их высушите, при необходимости бланшируйте, разделите на небольшие порции и герметично упакуйте. А температура −18 °C или ниже поможет сохранить домашние запасы до зимы и значительно дольше — без банок, маринадов и лишнего сахара.
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