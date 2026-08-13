Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какие подарки лучше не дарить любимым: по приметам, они могут привести к ссорам и расставанию 0 42

Люблю!
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Часы в подарок мужчине

ChatGPT

Выбор подарка для любимого человека кажется приятным и простым делом. Однако народные поверья предупреждают: некоторые вещи имеют неоднозначную символику и якобы способны принести в отношения ссоры, охлаждение чувств и даже расставание.

Разумеется, научных доказательств того, что часы, зеркало или жемчуг способны каким-либо образом повлиять на судьбу пары, не существует. Тем не менее старинные приметы продолжают жить и сегодня, особенно когда дело касается любви, семьи и отношений.

Рассказываем, какие подарки суеверные люди стараются не преподносить своим вторым половинкам и почему.

Часы — к отсчету времени отношений

Одним из самых известных нежелательных подарков считаются часы. Согласно народным поверьям, они символизируют течение и отсчет времени, поэтому подарок любимому человеку якобы может предвещать приближение конца отношений.

Особенно опасались преподносить часы на годовщины, свадьбы и другие важные для пары даты. Считалось, что с этого момента они словно начинают отсчитывать время до возможного расставания.

Впрочем, сегодня часы остаются одним из самых популярных подарков, и большинство людей, конечно, не связывают их с подобными суевериями.

Ножи и другие острые предметы — к конфликтам

Ножи, ножницы, бритвы и другие острые предметы также давно входят в список подарков с неоднозначной репутацией.

Согласно примете, острый предмет способен символически «перерезать» отношения между людьми, спровоцировав размолвки и конфликты.

Однако существует старый способ обойти это суеверие. Если человек все-таки хочет получить в подарок нож или другой острый предмет, он должен отдать дарителю монетку. Тогда вещь формально считается не подаренной, а купленной, и примета якобы перестает действовать.

Зеркало — к ревности и размолвкам

Зеркалам в разных культурах издавна приписывали мистические свойства. Считалось, что они способны отражать и даже накапливать энергетику людей и происходящих вокруг событий.

Отсюда возникло поверье, что подаренное зеркало может принести в отношения недопонимание, ревность и конфликты.

Особенно нежелательным такой подарок считался для влюбленных, которые только начинают совместную жизнь. Впрочем, никаких реальных оснований опасаться зеркала, конечно, нет.

Носовые платки — к слезам

Еще одна старая примета связана с носовыми платками. В народной традиции их нередко ассоциировали со слезами, печалью и переживаниями.

Поэтому считалось, что подаренный любимому человеку платок может принести в отношения обиды и слезы. Именно символика предмета, а не его практическое назначение стала причиной возникновения такого суеверия.

Жемчуг — символ женских слез

Жемчуг кажется практически идеальным романтическим подарком: красивым, элегантным и дорогим. Однако некоторые народные поверья трактуют его совсем иначе.

Из-за внешнего сходства жемчужин с каплями воды их стали называть символом женских слез. Отсюда и появилась примета, согласно которой подаренный любимой женщине жемчуг способен принести печаль, разочарование и проблемы в личной жизни.

При этом отношение к жемчугу сильно различается в зависимости от культуры. В других традициях он, наоборот, символизирует чистоту, любовь, верность и счастливый брак.

Пустой кошелек — к безденежью

Кошелек — вполне практичный и полезный подарок, однако суеверия требуют соблюдать одно важное условие: его нельзя преподносить пустым.

Считается, что вместе с пустым кошельком можно символически пожелать человеку безденежья. Поэтому внутрь принято класть хотя бы небольшую монету или купюру — своеобразное пожелание достатка и финансового благополучия.

Для влюбленных эта примета имеет и вполне рациональную сторону: финансовые проблемы действительно нередко становятся причиной семейных конфликтов. Поэтому даже без всякой мистики кошелек с символической купюрой внутри выглядит более приятным подарком.

Верить в подобные приметы или нет — личное дело каждого. Ни часы, ни зеркало, ни нож или жемчуг сами по себе не способны разрушить отношения. Однако если любимый человек суеверен, его отношение к подарку лучше учитывать: иногда гораздо важнее не стоимость вещи, а эмоции и смысл, которые с ней связывает тот, кому она предназначена.

×
Читайте нас также:
#символика #отношения #подарки #приметы #зеркало #кошелек #суеверия #часы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Женщина пьет кофе
Изображение к статье: Кондиционер для белья
Изображение к статье: Вишневый чай
Изображение к статье: Глаза

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: взрыв на заводе Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Добби оказался сильнее строителей: фанаты «Гарри Поттера» заставили изменить маршрут энергокабеля
Культура &
Изображение к статье: больница
Наша Латвия
Изображение к статье: Хорхе b Лионель Месси
Lifenews
Изображение к статье: кораблик в канале
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп и Левитт
В мире
Изображение к статье: взрыв на заводе Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Добби оказался сильнее строителей: фанаты «Гарри Поттера» заставили изменить маршрут энергокабеля
Культура &
Изображение к статье: больница
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео