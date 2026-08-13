Выбор подарка для любимого человека кажется приятным и простым делом. Однако народные поверья предупреждают: некоторые вещи имеют неоднозначную символику и якобы способны принести в отношения ссоры, охлаждение чувств и даже расставание.

Разумеется, научных доказательств того, что часы, зеркало или жемчуг способны каким-либо образом повлиять на судьбу пары, не существует. Тем не менее старинные приметы продолжают жить и сегодня, особенно когда дело касается любви, семьи и отношений.

Рассказываем, какие подарки суеверные люди стараются не преподносить своим вторым половинкам и почему.

Часы — к отсчету времени отношений

Одним из самых известных нежелательных подарков считаются часы. Согласно народным поверьям, они символизируют течение и отсчет времени, поэтому подарок любимому человеку якобы может предвещать приближение конца отношений.

Особенно опасались преподносить часы на годовщины, свадьбы и другие важные для пары даты. Считалось, что с этого момента они словно начинают отсчитывать время до возможного расставания.

Впрочем, сегодня часы остаются одним из самых популярных подарков, и большинство людей, конечно, не связывают их с подобными суевериями.

Ножи и другие острые предметы — к конфликтам

Ножи, ножницы, бритвы и другие острые предметы также давно входят в список подарков с неоднозначной репутацией.

Согласно примете, острый предмет способен символически «перерезать» отношения между людьми, спровоцировав размолвки и конфликты.

Однако существует старый способ обойти это суеверие. Если человек все-таки хочет получить в подарок нож или другой острый предмет, он должен отдать дарителю монетку. Тогда вещь формально считается не подаренной, а купленной, и примета якобы перестает действовать.

Зеркало — к ревности и размолвкам

Зеркалам в разных культурах издавна приписывали мистические свойства. Считалось, что они способны отражать и даже накапливать энергетику людей и происходящих вокруг событий.

Отсюда возникло поверье, что подаренное зеркало может принести в отношения недопонимание, ревность и конфликты.

Особенно нежелательным такой подарок считался для влюбленных, которые только начинают совместную жизнь. Впрочем, никаких реальных оснований опасаться зеркала, конечно, нет.

Носовые платки — к слезам

Еще одна старая примета связана с носовыми платками. В народной традиции их нередко ассоциировали со слезами, печалью и переживаниями.

Поэтому считалось, что подаренный любимому человеку платок может принести в отношения обиды и слезы. Именно символика предмета, а не его практическое назначение стала причиной возникновения такого суеверия.

Жемчуг — символ женских слез

Жемчуг кажется практически идеальным романтическим подарком: красивым, элегантным и дорогим. Однако некоторые народные поверья трактуют его совсем иначе.

Из-за внешнего сходства жемчужин с каплями воды их стали называть символом женских слез. Отсюда и появилась примета, согласно которой подаренный любимой женщине жемчуг способен принести печаль, разочарование и проблемы в личной жизни.

При этом отношение к жемчугу сильно различается в зависимости от культуры. В других традициях он, наоборот, символизирует чистоту, любовь, верность и счастливый брак.

Пустой кошелек — к безденежью

Кошелек — вполне практичный и полезный подарок, однако суеверия требуют соблюдать одно важное условие: его нельзя преподносить пустым.

Считается, что вместе с пустым кошельком можно символически пожелать человеку безденежья. Поэтому внутрь принято класть хотя бы небольшую монету или купюру — своеобразное пожелание достатка и финансового благополучия.

Для влюбленных эта примета имеет и вполне рациональную сторону: финансовые проблемы действительно нередко становятся причиной семейных конфликтов. Поэтому даже без всякой мистики кошелек с символической купюрой внутри выглядит более приятным подарком.

Верить в подобные приметы или нет — личное дело каждого. Ни часы, ни зеркало, ни нож или жемчуг сами по себе не способны разрушить отношения. Однако если любимый человек суеверен, его отношение к подарку лучше учитывать: иногда гораздо важнее не стоимость вещи, а эмоции и смысл, которые с ней связывает тот, кому она предназначена.