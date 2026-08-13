Даже самые знаменитые туристические направления не всегда оказываются удачным выбором для путешествия. Осенью 2026 года поездку в некоторые популярные места эксперты советуют отложить из-за строительных работ, новых правил и сборов, транспортных сложностей, протестов местных жителей и природных проблем.

Многие популярные туристические места, к сожалению, не выдерживают огромного наплыва путешественников. И какими бы привлекательными они ни были, в определенные периоды от поездки туда действительно разумнее отказаться.

С одной стороны, чрезмерный туризм вредит самим направлениям и их жителям, нарушая привычный образ жизни и создавая дополнительную нагрузку на местные ресурсы. С другой — и сами путешественники не всегда способны получить удовольствие от отдыха среди толп туристов, очередей и сильно завышенных цен.

Однако существуют и другие причины, по которым даже самые известные места временно становятся менее привлекательными для отдыха: строительные работы, бюрократические нововведения, ограничения транспорта, природные явления и недовольство местных жителей.

Эксперты туристического портала Travel Off Path назвали семь популярных направлений, от поездки в которые по разным причинам лучше отказаться осенью 2026 года.

1. Национальный парк Гранд-Каньон, Аризона, США

Посещение Большого каньона для многих путешественников остается мечтой и впечатлением на всю жизнь. Однако этой осенью гостям будет недоступна часть одного из главных маршрутов этого места — похода по внутреннему каньону.

Причина — продолжающиеся работы в рамках масштабного многомиллионного проекта строительства водопровода Transcanyon Waterline. Хотя отдельные участки River Trail периодически открываются, Служба национальных парков запланировала закрытие тропы North Kaibab Trail с 15 октября 2026 года.

Поэтому любители пеших походов могут столкнуться со строительными ограждениями и ограничениями, которые помешают пройти классический маршрут от одного края каньона до другого и затронут основные кольцевые маршруты.

В качестве альтернативы эксперты советуют обратить внимание на город Седона в той же Аризоне. В его окрестностях путешественников ждут впечатляющие пешие маршруты среди каньонов и красных скал, в том числе знаменитые Cathedral Rock и Devil’s Bridge.

2. Токио и Киото, Япония

Этой осенью путешественникам стоит учитывать изменения туристических правил в Японии, которые могут добавить поездке бюрократических сложностей.

Среди прочего меняется система возврата налога для иностранных туристов. Вместо получения скидки непосредственно при покупке путешественникам придется заплатить полную стоимость товара, а затем оформлять возврат налога в соответствии с новой процедурой.

В сочетании с мерами Киото по ограничению доступа туристов в некоторые исторические жилые кварталы и ростом местных налогов на проживание это может сделать путешествие менее комфортным и более дорогим.

Вместо этого эксперты предлагают обратить внимание на Тайбэй на Тайване. Город может предложить насыщенный и относительно комфортный азиатский отдых: знаменитые ночные рынки, современные торговые районы, разнообразную уличную еду и расположенные в горах чайные домики.

3. Санторини и Миконос, Греция

Многие путешественники предпочитают отправляться в круизы по Средиземному морю именно в октябре, когда летняя жара уже отступает, а цены обычно становятся привлекательнее.

Однако власти Греции ввели дополнительные сборы, призванные снизить нагрузку от чрезмерного туризма. В частности, дополнительные расходы ждут пассажиров круизных лайнеров, прибывающих на наиболее популярные острова. Одновременно выросли цены на некоторые экскурсии и портовые услуги.

В результате осенняя поездка на Санторини или Миконос может оказаться значительно дороже, чем рассчитывали туристы.

В качестве альтернативы эксперты предлагают остров Парос. Здесь путешественников ждут характерные для Киклад белоснежные деревни, золотистые пляжи и оживленные рестораны у гавани, но атмосфера остается более спокойной.

4. Дубай, ОАЭ

Дубай традиционно считается одним из лучших направлений для поздней осени, когда изнуряющая летняя жара в пустыне спадает и устанавливается более комфортная погода.

Однако в 2026 году путешественникам приходится учитывать сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке и связанные с ней изменения в работе авиации. Ограничения воздушного пространства и корректировка маршрутов вынуждают авиакомпании менять схемы полетов в регионе.

Для путешественников это может означать изменение маршрутов, задержки, проблемы со стыковками или отмену отдельных рейсов, что особенно неприятно во время короткого отпуска.

Альтернативой может стать Маскат в Омане, где путешественники могут познакомиться с традиционной арабской культурой и совместить экскурсионный отдых с морем.

5. Фьорды Норвегии

Новые экологические требования Норвегии заметно повлияли на работу туристического водного транспорта в знаменитых фьордах.

Для судов, работающих в районе объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, действуют жесткие требования к уровню выбросов. Это создает дополнительные сложности для части местных операторов, организующих короткие экскурсионные поездки.

В результате выбор однодневных водных экскурсий может оказаться ограниченным, а наиболее востребованные варианты приходится бронировать заранее. При дефиците мест растут и цены.

В качестве альтернативы эксперты предлагают осеннюю поездку на озеро Комо в Италии. В октябре здесь уже значительно меньше туристов, окружающие горы и набережные окрашиваются в осенние цвета, а паромное сообщение позволяет путешествовать между историческими городками и виллами на берегах озера.

6. Пальма-де-Майорка, Испания

Протесты против массового туризма на Майорке, привлекшие большое внимание летом, стали еще одним фактором, который путешественникам советуют учитывать при планировании осенней поездки.

Местные активисты выступают против чрезмерного количества туристов, краткосрочной аренды жилья и роста стоимости жизни. В популярных районах проходят акции протеста, а на улицах появляются антитуристические надписи.

Хотя это не означает, что туристам вообще не стоит посещать остров, атмосфера в наиболее загруженных местах может оказаться менее комфортной, чем ожидают отдыхающие.

В качестве альтернативы эксперты предлагают Валенсию. Город сочетает средиземноморские пляжи, историческую застройку, современную архитектуру и богатые гастрономические традиции. Именно Валенсия считается родиной знаменитой испанской паэльи.

7. Ривьера Майя, Мексика

Путешественников, направляющихся осенью на карибское побережье Мексики ради пляжного отдыха, может ждать неприятный сюрприз — саргассовые водоросли.

При их массовом скоплении толстые слои водорослей покрывают пляжи, попадают в прибрежную воду, а при разложении становятся источником неприятного запаха. Для туристов, заплативших немалые деньги за отдых в отелях формата «все включено», это может серьезно испортить впечатление от Карибского моря.

Обычно к осени количество саргассовых водорослей уменьшается, однако эксперты предупреждают, что в этом году проблема может сохраняться дольше обычного. Поэтому бронирование пляжного отдыха в Тулуме и Плайя-дель-Кармен рекомендуют по возможности отложить до декабря, когда вероятность чистых пляжей будет выше.

Тем, кто не хочет ждать, предлагают рассмотреть гостиничную зону Канкуна или остров Исла-Мухерес. Благодаря особенностям океанских течений и географическому положению скопление водорослей там может быть менее значительным.

Еще одна альтернатива — Лос-Кабос, где пустынные пейзажи соседствуют с океаном, работают многочисленные курорты высокого класса, а туристов ждут пляжи Тихого океана и моря Кортеса.

Даже самое популярное направление может оказаться не лучшим выбором, если поездка приходится на неудачный период. Поэтому перед бронированием осеннего отпуска стоит проверить не только погоду и цены, но и состояние туристической инфраструктуры, транспортные ограничения, местные правила и природную обстановку. Иногда достаточно выбрать соседний город или менее раскрученный курорт, чтобы получить похожие впечатления без очередей, лишних расходов и неприятных сюрпризов.