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«Тот самый Иво»: Наталия Орейро и Факундо Арана воссоединились спустя 27 лет 0 208

Люблю!
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наталия Орейро и Факундо Арана в сериале

Поклонники «Дикого ангела» дождались встречи, которая мгновенно вернула их в конец 1990-х. Наталия Орейро и Факундо Арана вместе появились на красной дорожке в Буэнос-Айресе — спустя почти три десятилетия после выхода культового сериала.

На премьере комедии «Я — нарцисс» 49-летняя Наталия Орейро появилась в компании 54-летнего Факундо Араны — исполнителя роли Иво в сериале «Дикий ангел».

Актеры тепло встретились, оживленно разговаривали, смеялись и вместе позировали фотографам. «Привет, малыш! Сколько лет, а?» — такими словами они поприветствовали друг друга. В какой-то момент, уже собираясь попрощаться, Наталия неожиданно удержала коллегу за руку. Для поклонников сериала этот жест стал еще одним напоминанием об экранной химии, которая когда-то покорила миллионы зрителей.

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История любви Милагрос и богатого наследника Иво в конце 1990-х была настолько убедительной, что многие зрители подозревали актеров в романе и за пределами съемочной площадки. Однако сама Орейро неоднократно подчеркивала: романтических отношений между ними никогда не было.

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По словам актрисы, настоящая дружба с Араной возникла у нее позднее — во время работы над другим совместным проектом, сериалом «Ты — моя жизнь».

Орейро также рассказывала, что изначально актер вовсе не соответствовал ее представлениям об идеальном партнере.

«Мне, кстати, никогда не нравились блондины. Он не мой типаж. Мы не понимали, как наш дуэт сработает, но оказалось, что смотрелись мы на экране просто невероятно», — признавалась актриса.

«Дикий ангел» вышел в 1998 году и превратил Наталию Орейро в международную звезду. Особую популярность сериал и сама актриса получили в России. Орейро неоднократно приезжала с концертами, исполняла песни на русском языке и участвовала в российских телепроектах. В 2021 году она получила российское гражданство.

Факундо Арана также навсегда остался для огромной аудитории «тем самым Иво». Поэтому их неожиданная совместная красная дорожка спустя 27 лет вызвала особый интерес у поклонников знаменитой экранной пары.

Прошли десятилетия, но встреча Наталии Орейро и Факундо Араны показала: для поклонников «Дикого ангела» история Милагрос и Иво по-прежнему остается особенной. А теплое общение актеров лишь усилило ностальгию по сериалу, ставшему одним из телевизионных символов конца 1990-х.

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#Латинская Америка #романтика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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