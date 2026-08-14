31-летняя звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова проводит летние каникулы в Черногории вместе с 52-летним супругом Ильей Авербухом. Актриса поделилась атмосферными кадрами с побережья и призналась, что особенно ценит такие счастливые моменты жизни.

Для летнего путешествия супруги выбрали живописную Черногорию. Арзамасова, которую зрители хорошо помнят по роли Галины Сергеевны Васнецовой в сериале «Папины дочки», публикует в соцсетях фотографии и короткие видео с отдыха.

На кадрах — море, курортные пейзажи и сами супруги, наслаждающиеся путешествием и временем, проведенным вместе.

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Одну из публикаций Елизавета сопроводила эмоциональным признанием. Актриса написала, что благодарна «до неба» за каждый такой момент жизни.

Подписчики тепло отреагировали на фотографии пары. Многие отметили, что Арзамасова и Авербух выглядят счастливыми и гармоничными вместе. Разница в возрасте между супругами составляет 21 год и с самого начала их отношений неоднократно становилась предметом обсуждений в СМИ и соцсетях.

Елизавета и Илья познакомились еще в 2010 году во время работы над телевизионным ледовым шоу «Лед и пламень». Арзамасовой тогда было 15 лет, Авербуху — 36. В тот период их связывали профессиональные и дружеские отношения.

О романе пары стало известно значительно позже. В 2020 году Арзамасова и Авербух поженились. Через год у супругов родился сын Лев, а в 2024 году — дочь Лия.

Instagram.

Несмотря на повышенное внимание к их браку и многочисленные обсуждения возрастной разницы, супруги предпочитают не вступать в споры с критиками. Судя по новым кадрам из Черногории, сейчас Арзамасова и Авербух просто наслаждаются семейным летом и возможностью провести время вместе вдали от повседневной суеты.