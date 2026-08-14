Заболевания почек способны долго развиваться без очевидных симптомов, а некоторые признаки легко принять за обычную усталость или последствия стресса. Отеки, постоянная слабость, зуд кожи и даже изменение вкуса пищи могут указывать на нарушение работы почек.

Профессор Оксана Драпкина рассказала, на какие сигналы организма стоит обратить внимание и кто особенно рискует столкнуться с хронической болезнью почек.

Хроническая болезнь почек (ХБП) — состояние, при котором постепенно нарушаются функции этого важнейшего парного органа. На поздних стадиях пациенту может потребоваться заместительная почечная терапия, включая диализ или трансплантацию почки.

По словам профессора Оксаны Драпкиной, почки выполняют значительно больше функций, чем просто вывод лишней жидкости из организма.

Они участвуют в выведении продуктов обмена веществ, регулировании артериального давления, выработке гормонов, образовании эритроцитов и активации витамина D. Поэтому ухудшение их работы может отражаться на самых разных системах организма.

Постоянная усталость и головокружение

Одними из признаков нарушения функции почек могут быть постоянная усталость, головокружение, одышка, ощущение холода и проблемы с концентрацией внимания.

Одна из возможных причин заключается в том, что при хронической болезни почек может снижаться выработка эритропоэтина — гормона, стимулирующего образование эритроцитов в костном мозге.

В результате развивается анемия, из-за которой ткани организма получают меньше кислорода. Человек может чувствовать слабость и быстрее уставать даже при привычной нагрузке.

Зуд кожи и изменение вкуса

Насторожить должны и такие, на первый взгляд, не связанные с почками симптомы, как зуд или покалывание кожи, изменение вкусовых ощущений, неприятный запах изо рта, тошнота и рвота.

Почки участвуют в удалении из организма продуктов обмена веществ. Когда их функция значительно снижается, некоторые вещества начинают накапливаться в крови, что может приводить к различным проявлениям.

Однако подобные симптомы встречаются при множестве других заболеваний, поэтому сами по себе не свидетельствуют о болезни почек.

Нарушение сердечного ритма и боли в мышцах

При серьезном нарушении функции почек может изменяться уровень электролитов в крови, в частности калия.

Значительное повышение концентрации калия способно приводить к мышечной слабости и нарушениям сердечного ритма. Такое состояние может представлять опасность и требует медицинской оценки.

Отеки лица, рук и ног

Еще один возможный признак — появление отеков.

Если почки хуже справляются с выведением натрия и лишней жидкости, она может задерживаться в организме. Отеки могут появляться на ногах, руках и лице.

При этом отечность также имеет множество других возможных причин — от особенностей питания до заболеваний сердца, печени или вен.

Пенистая моча

Изменение внешнего вида мочи также иногда становится поводом проверить состояние почек.

Особенно следует обратить внимание на стойкую выраженную пенистость. Она может быть связана с присутствием повышенного количества белка в моче, которое возникает, в частности, при повреждении почечных клубочков.

Но однократное появление пены еще не говорит о заболевании: оно может зависеть, например, от скорости мочеиспускания и других факторов.

Среди других возможных признаков хронической болезни почек Драпкина называет повышение артериального давления, нарушения сна, снижение полового влечения, потерю веса и изменения со стороны костной ткани.

Кто рискует больше остальных

Одним из важнейших факторов риска хронической болезни почек является сахарный диабет.

По словам Драпкиной, длительно повышенный уровень глюкозы способен повреждать кровеносные сосуды почек и постепенно нарушать их функцию.

Еще один серьезный фактор риска — артериальная гипертония. Причем связь работает в обе стороны: высокое давление может повреждать почки, а нарушение их функции, в свою очередь, способно способствовать повышению артериального давления.

Заболевания почек тесно связаны и с состоянием сердечно-сосудистой системы. Врачи используют понятие «кардиоренальный синдром», описывающее взаимное влияние заболеваний сердца и почек.

Среди других причин и факторов риска проблем с почками — некоторые воспалительные заболевания почек, поликистоз, нарушения оттока мочи, высокий уровень холестерина и прием определенных лекарственных препаратов.

Особого внимания требует бесконтрольное и длительное использование некоторых обезболивающих, прежде всего нестероидных противовоспалительных препаратов.

Как снизить риск

Для профилактики заболеваний почек важны те же привычки, которые помогают защищать сердечно-сосудистую систему и обмен веществ: сбалансированное питание, умеренное потребление соли, регулярная физическая активность, отказ от курения и поддержание здоровой массы тела.

Не менее важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, особенно если человек относится к группе повышенного риска.

Количество необходимой жидкости индивидуально и зависит от состояния здоровья, питания, физической активности и других факторов. Универсальная рекомендация обязательно выпивать определенное количество воды подходит не всем, особенно людям с некоторыми заболеваниями сердца или почек.

Безрецептурные обезболивающие также следует принимать в соответствии с инструкцией и не превышать рекомендуемые дозы. При необходимости длительного приема препаратов лучше проконсультироваться с врачом.

Главная опасность хронической болезни почек заключается в том, что на ранних стадиях человек может практически ничего не чувствовать. Поэтому ждать появления выраженных симптомов не стоит, особенно при диабете или повышенном артериальном давлении. Анализы крови и мочи позволяют обнаружить нарушения функции почек значительно раньше, чем появятся тяжелые проявления заболевания.