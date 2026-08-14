Эммануил Виторган проводит летний отпуск с семьей в Юрмале. Однако внимание пользователей соцсетей привлек не столько семейный отдых 86-летнего актера, сколько его необычный наряд. Яркое сочетание малинового и оранжевого вызвало бурную реакцию — от восторженных комплиментов до довольно резкой критики.

Эммануил Виторган вместе с супругой Ириной Млодик и двумя младшими дочерьми — Этель и Кларой — приехал в Латвию. Семья остановилась в Юрмале, где регулярно проводит часть летнего отдыха.

Поездка в этот раз совпала с семейным праздником — семилетием младшей дочери актера Клары. На день рождения сестры в Юрмалу приехал и старший сын Эммануила Виторгана, актер Максим Виторган.

Именно он поделился в социальных сетях фотографией отца, которая быстро привлекла внимание подписчиков.

На снимке 86-летний Виторган предстал в весьма необычном и ярком образе. Актер надел малиновую рубашку, брюки песочного оттенка, оранжевую куртку и яркие кеды.

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Максим Виторган с юмором прокомментировал внешний вид отца, сравнив его образ с американским гангстерским стилем.

«Вайб: „драгс-фром Бронкс или в Юрмале комары“. Модель: народный артист России», — подписал он фотографию.

Необычный наряд Виторгана не остался без внимания пользователей социальных сетей. В комментариях разгорелся спор о том, насколько удачным оказался столь смелый выбор одежды.

Одни подписчики оценили образ положительно, отметив, что актер в свои 86 лет не боится экспериментировать с внешностью и выбирать насыщенные цвета. Виторгана называли «шикарным», «огнем» и «легендой».

Другие комментаторы оказались значительно критичнее. Некоторым сочетание ярких оттенков показалось чрезмерным, а цветовую гамму наряда даже сравнили с оперением попугая.

Предполагается, что в выборе одежды актеру могла помогать его супруга Ирина Млодик, однако сама семья этого не подтверждала.

Латвия для семьи Виторгана давно стала привычным местом летнего отдыха. Ирина Млодик родом из этих мест, поэтому супруги регулярно приезжают сюда и проводят часть отпуска на Рижском взморье.

В этот раз семейная поездка оказалась особенно заметной благодаря приезду Максима Виторгана и празднованию дня рождения Клары.

Однако именно фотография главы семейства неожиданно стала одним из самых обсуждаемых эпизодов отдыха.

Эммануил Виторган и в 86 лет не боится ярких экспериментов с одеждой. Юрмальский образ артиста разделил пользователей соцсетей на два лагеря: одни увидели в нем уверенность и чувство юмора, другие сочли сочетание цветов слишком вызывающим. Сам Виторган на критику своего летнего гардероба публично не отреагировал.