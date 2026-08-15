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10 фраз, которые стоит говорить ребенку каждый день для его счастья 0 62

Люблю!
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: 10 фраз, которые стоит говорить ребенку каждый день для его счастья

Это просто и невероятно полезно для формирования детской самооценки.

 

Уверенность в себе формируется в семье. Родители могут помочь ребенку развить адекватную самооценку, а также, к сожалению, разрушить ее. Мы хотим, чтобы наши дети росли уверенными и счастливыми, поэтому собрали фразы, которые стоит говорить ребенку ежедневно — они помогут ему стать более уверенным и позитивным.

«Доброе утро!»

Это первое, что слышит ребенок утром, и это задает настрой на весь день. Если вы улыбаетесь и произносите эти слова так, что малыш верит в доброе утро, это создаст позитивный настрой на целый день. А если вы еще и обнимете его, то это утро станет поистине добрым. Кстати, ваше настроение тоже улучшится, проверьте сами.

«Я люблю тебя»

Эти простые слова могут быть трудными для произнесения. Это удивительно, ведь это чистая правда. Возможно, дело в строгом воспитании, которое сдерживает проявление чувств.

«Спасибо»

Искреннее «спасибо» — это важное слово. Может быть, малыш принес вам любимую игрушку или помог убрать со стола. Любой поступок, который ваш ребенок совершил, чтобы сделать вам приятно, заслуживает благодарности. Одного вашего «спасибо» будет достаточно, чтобы он почувствовал себя счастливым.

«Я горжусь тобой»

Неважно, за что именно. Может быть, он научился смывать за собой в туалете или хорошо почистил зубы. Ваше признание его успеха, даже самого маленького, поможет ему обрести уверенность в том, что он замечательный. А так оно и есть!

«Ты справишься»

Каждая мама часто говорит, чего делать нельзя. Но фраза «Ты сможешь, у тебя получится» звучит гораздо реже. Ваша поддержка поможет ребенку понять, что он способен добиться всего, чего только захочет. Ведь у него есть вы!

«Ты умница»

Легко закомплексовать среди сверстников, которые могут быть настоящими вундеркиндами. Ваша похвала не позволит ребенку сомневаться в себе. «Ты такой умница» — это важно, когда он правильно собрал пирамидку или сделал домашнюю работу. Это согревает и придает уверенности в своих способностях.

«Давай поиграем?»

Родители не всегда предлагают это детям. А ведь это радует их больше любых мультиков. Ваше внимание — это огромное счастье для ребенка! Это укрепляет уверенность в том, что его любят и что он важен.

«Ты самый лучший»

Все ошибаются, никто не идеален. Не стоит думать, что малыша не расстраивают его собственные промахи. Дайте ему понять, что, несмотря на все ошибки, он для вас самый лучший.

«Что хорошего сегодня случилось?»

Простой вопрос, который поможет ребенку сосредоточиться на позитиве и закончить день в хорошем настроении. Это важно — чтобы он понимал, что вам действительно интересно, как прошел его день, что его волнует и занимает его мысли.

«Спокойной ночи»

«Сладких снов» — эта фраза в сочетании с ласковыми обнимашками напомнит малышу, как вы его любите и как цените время, проведенное с ним. Чувствовать себя любимым днем и ночью — это мечта.

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