Хординг — это явление, при котором люди собирают большое количество вещей и не могут с ними расстаться. Это серьезная проблема, о которой стоит поговорить.

Что такое хординг

Хординг, также известный как синдром Плюшкина, представляет собой расстройство, при котором человек накапливает или приносит в дом слишком много вещей. Эти предметы могут быть как ценными, так и совершенно бесполезными. Люди, страдающие хордингом, делают это по причине внутреннего убеждения, что «так надо».

Копиться может всё, что угодно: от газет и книг до одежды, еды и даже животных. Например, можно вспомнить истории о людях, которые живут с множеством домашних животных, но не могут за ними ухаживать, что вызывает недовольство соседей.

Когда это становится проблемой

Патологическое накопительство становится серьезной проблемой, когда:

беспорядок мешает повседневной жизни — например, человек не может пользоваться кухней или ванной из-за завалов;

беспорядок влияет на качество жизни — когда кто-то из семьи пытается убрать или выбросить вещи, страдающий хордингом расстраивается, что приводит к конфликтам;

беспорядок создает значительные неудобства — человек осознает, что живет в хаосе, и страдает от этого, но не может избавиться от вещей.

Почему это происходит

Ученые и врачи не могут точно определить причины хординга. Часто это может быть симптомом других состояний, когда люди с ограниченной мобильностью не могут расхламить пространство. Однако существуют и более специфические причины:

ментальные расстройства (например, депрессия или обсессивно-компульсивное расстройство);

жизнь в одиночестве;

тяжелое детство с нехваткой материальных благ;

семейная история патологического накопительства.

Часто человек с хордингом говорит себе: «Это может пригодиться» или «Эта вещь сделает меня счастливым».

Как понять, что это именно хординг

Многие из нас могут время от времени накапливать вещи, но у хординга есть характерные признаки:

хранение множества предметов, которые не имеют значительной ценности;

хранение вещей, требующих ремонта, но не имеющих шансов на это;

сложности с упорядочиванием и уборкой;

острая привязанность к своей «коллекции»;

плохие отношения с близкими.

Как справляться с хордингом

Патологическое накопительство — серьезная проблема, и часто человек не осознает, что у него есть трудности. Однако с хордингом можно справиться. Обычно для этого используется когнитивно-поведенческая терапия с психологом. В более легких случаях можно попробовать менее агрессивные методы, такие как помощь друзей в уборке или чтение книг о расхламлении. Также полезно подписаться на группы, посвященные этой теме, чтобы найти единомышленников и советы.