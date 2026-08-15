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Данила Козловский впервые за долгое время показал маленького сына от Оксаны Акиньшиной 0 104

Люблю!
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Козловский и Акиньшина
ФОТО: Instagram

41-летний Данила Козловский поделился новым трогательным кадром с младшим сыном Лео. Мальчик, которого в мае этого года актеру родила 39-летняя Оксана Акиньшина, появился на фотографии в именном спортивном боди.

Чуть больше трех месяцев назад Данила Козловский стал отцом во второй раз. О рождении общего ребенка Козловского и Акиньшиной поклонники узнали неожиданно: до этого артисты предпочитали не афишировать личную жизнь и публично не рассказывали о своих отношениях.

Весной стало известно не только о скором пополнении в семье, но и о свадьбе актеров. Сами Данила и Оксана долгое время воздерживались от комментариев, а после появления малыша на свет поделились кадрами из роддома.

Сына супруги назвали Лео. Теперь родители время от времени показывают его в социальных сетях, хотя подробностями семейной жизни по-прежнему делятся весьма сдержанно.

Накануне Козловский опубликовал новую фотографию малыша. На снимке Лео лежит на детском развивающем коврике. На мальчике — спортивный боди с его именем и номером.

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Для Козловского Лео стал вторым ребенком. У актера также есть дочь Ода-Валентина, которая родилась в 2020 году в отношениях с моделью и режиссером Ольгой Зуевой.

Недавно имя бывшей возлюбленной артиста вновь появилось в СМИ: Зуева обратилась в суд с требованием о взыскании алиментов. Ранее она уже предпринимала попытку подать соответствующий иск, однако заявление не было рассмотрено из-за неверно выбранной процессуальной формы.

Таким образом, на фоне судебного спора вокруг содержания старшей дочери Козловский продолжает делиться редкими моментами новой семейной жизни — и свежий кадр с маленьким Лео стал одним из них.

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#звезды #алименты #родители #социальные сети #Данила Козловский #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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