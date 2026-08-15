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Ходьба считается одним из самых доступных способов поддерживать здоровье, однако многие предпочитают набирать дневную норму шагов небольшими прогулками.
Новое исследование показало, что продолжительные прогулки могут приносить организму больше пользы, чем несколько коротких выходов в течение дня, сообщает TODAY.com.
Ученые проанализировали привычки более 33 тысяч взрослых и наблюдали за состоянием их здоровья около восьми лет. Результаты исследования, опубликованного в 2025 году в журнале Annals of Internal Medicine, показали, что люди, регулярно гулявшие не менее 15 минут подряд, реже сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями и имели более низкий риск преждевременной смерти по сравнению с теми, кто предпочитал короткие прогулки.
По словам профессора кафедры спортивных наук Европейского университета в Мадриде Борхи дель Посо Круса, длительная непрерывная ходьба активирует механизмы, защищающие сердце. Особенно заметен этот эффект у людей, ведущих преимущественно малоподвижный образ жизни.
При этом специалисты подчеркивают, что короткие прогулки также полезны, хотя и могут не обеспечивать такую же нагрузку, как более продолжительная ходьба.
Эксперты рекомендуют уделять умеренной ходьбе не менее 30 минут в большинство дней недели. Тем, кто только начинает заниматься физической активностью, советуют начинать с 5–10 минут в день, постепенно увеличивая продолжительность прогулок.
Также специалисты напоминают, что популярная цель в 10 000 шагов не является строго научной нормой. По данным Национального института здравоохранения США, положительное влияние на здоровье у некоторых людей наблюдается уже при прохождении около 4000 шагов в день.
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