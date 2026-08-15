Новое исследование показало, что продолжительные прогулки могут приносить организму больше пользы, чем несколько коротких выходов в течение дня, сообщает TODAY.com.

Ученые проанализировали привычки более 33 тысяч взрослых и наблюдали за состоянием их здоровья около восьми лет. Результаты исследования, опубликованного в 2025 году в журнале Annals of Internal Medicine, показали, что люди, регулярно гулявшие не менее 15 минут подряд, реже сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями и имели более низкий риск преждевременной смерти по сравнению с теми, кто предпочитал короткие прогулки.

По словам профессора кафедры спортивных наук Европейского университета в Мадриде Борхи дель Посо Круса, длительная непрерывная ходьба активирует механизмы, защищающие сердце. Особенно заметен этот эффект у людей, ведущих преимущественно малоподвижный образ жизни.

При этом специалисты подчеркивают, что короткие прогулки также полезны, хотя и могут не обеспечивать такую же нагрузку, как более продолжительная ходьба.

Эксперты рекомендуют уделять умеренной ходьбе не менее 30 минут в большинство дней недели. Тем, кто только начинает заниматься физической активностью, советуют начинать с 5–10 минут в день, постепенно увеличивая продолжительность прогулок.

Также специалисты напоминают, что популярная цель в 10 000 шагов не является строго научной нормой. По данным Национального института здравоохранения США, положительное влияние на здоровье у некоторых людей наблюдается уже при прохождении около 4000 шагов в день.