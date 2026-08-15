Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Действительно ли длинная прогулка полезнее коротких: что показало исследование 0 20

Люблю!
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прогулка

ChatGPT

Ходьба считается одним из самых доступных способов поддерживать здоровье, однако многие предпочитают набирать дневную норму шагов небольшими прогулками.

Новое исследование показало, что продолжительные прогулки могут приносить организму больше пользы, чем несколько коротких выходов в течение дня, сообщает TODAY.com.

Ученые проанализировали привычки более 33 тысяч взрослых и наблюдали за состоянием их здоровья около восьми лет. Результаты исследования, опубликованного в 2025 году в журнале Annals of Internal Medicine, показали, что люди, регулярно гулявшие не менее 15 минут подряд, реже сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями и имели более низкий риск преждевременной смерти по сравнению с теми, кто предпочитал короткие прогулки.

По словам профессора кафедры спортивных наук Европейского университета в Мадриде Борхи дель Посо Круса, длительная непрерывная ходьба активирует механизмы, защищающие сердце. Особенно заметен этот эффект у людей, ведущих преимущественно малоподвижный образ жизни.

При этом специалисты подчеркивают, что короткие прогулки также полезны, хотя и могут не обеспечивать такую же нагрузку, как более продолжительная ходьба.

Эксперты рекомендуют уделять умеренной ходьбе не менее 30 минут в большинство дней недели. Тем, кто только начинает заниматься физической активностью, советуют начинать с 5–10 минут в день, постепенно увеличивая продолжительность прогулок.

Также специалисты напоминают, что популярная цель в 10 000 шагов не является строго научной нормой. По данным Национального института здравоохранения США, положительное влияние на здоровье у некоторых людей наблюдается уже при прохождении около 4000 шагов в день.

×
Читайте нас также:
#медицина #наука #спорт #профилактика #ходьба #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Женщина завтракает
Изображение к статье: Эммануил Виторган
Изображение к статье: Елизавета Арзамасова и Илья Авербух.
Изображение к статье: Узи почки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как избежать позеленения моркови: советы для получения ярких, крупных, сладких и сочных корнеплодов
Дом и сад
Изображение к статье: Козловский и Акиньшина
Люблю!
Изображение к статье: пожар
ЧП и криминал
Изображение к статье: В Лондоне откроют гигантский магазин Harry Potter
Культура &
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как избежать позеленения моркови: советы для получения ярких, крупных, сладких и сочных корнеплодов
Дом и сад
Изображение к статье: Козловский и Акиньшина
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео