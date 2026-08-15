Исследования показывают, что многие любители кошек проявляют к своим питомцам нежелательную привязанность.

Люди, считающие себя опытными кошатниками, могут излишне любить своих питомцев или выражать эту любовь не самым лучшим образом. Такие владельцы часто гладят животных в тех местах, где им некомфортно, и предоставляют кошкам меньше свободы выбора.

Каждая кошка индивидуальна, и у многих из них есть свои предпочтения в взаимодействии с человеком. Тем не менее, существуют общие принципы, которые помогут обеспечить комфорт и удовлетворить потребности каждой кошки,

— цитирует исследователя поведения и благополучия животных Лорен Финку Science Alert.

В исследовании участвовали около 120 человек, каждому из которых предоставили пять минут для общения с незнакомыми кошками из приюта. Перед экспериментом каждый участник заполнил анкету, оценивая свой опыт и навыки общения с кошками.

Участникам было рекомендовано позволить кошкам подходить к ним, а не следовать за животными. Им также предложили взаимодействовать с кошками так, как они обычно делают это со своими питомцами.

Выяснилось, что те, кто оценил себя как наиболее опытных в обращении с кошками, чаще всего гладили животных в местах, где кошки обычно не любят, например, у основания хвоста, на ногах, спине и животе. Обычно кошки предпочитают, чтобы их гладили за ушами, на щеках и под подбородком.

Кроме того, участники, у которых дома много кошек, реже предоставляли животным необходимую свободу. Более возрастные и невротичные кошатники чаще удерживали кошек, в то время как экстраверты чаще инициировали контакт и гладили кошек в менее предпочтительных для них местах. Участники с меньшим опытом взаимодействия с кошками оказались более чувствительными к желаниям животных.

Ученые отметили, что люди, не имеющие опыта общения с кошками, могут стать не менее хорошими хозяевами, чем те, кто имеет многолетний опыт.

В приютах следует избегать дискриминации потенциальных хозяев, не имеющих опыта содержания кошек, так как при правильной поддержке они могут стать отличными опекунами,

— добавила Финку.