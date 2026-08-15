На стекле духовки со временем появляются пригоревшие брызги жира и коричневый налет, из-за которых становится сложно следить за приготовлением блюд. Однако, как утверждают эксперты, очистить можно даже пространство между стеклами дверцы — и для этого вовсе не обязательно разбирать духовку.

Специалисты отмечают, что попасть внутрь помогает вентиляционное отверстие в нижней части дверцы. С помощью самодельного приспособления и нескольких простых средств можно удалить загрязнения между стеклянными панелями.

Что понадобится

Для работы подойдет палочка с насадкой из микрофибры. Ее можно сделать самостоятельно, используя длинную линейку, деревянную палочку или даже проволочную вешалку, плотно обернув ее салфеткой из микрофибры и закрепив резинками или проволокой. Бумажные полотенца использовать не рекомендуется, поскольку они оставляют ворс.

Также потребуется теплая мыльная вода с моющим средством, хорошо растворяющим жир. При сильных загрязнениях можно дополнительно использовать пищевую соду.

Как очистить стекло

Перед началом работы духовка должна полностью остыть. Затем следует открыть дверцу, убрать решетки и другие элементы, которые могут мешать. Если добраться до вентиляционного отверстия не удается, дверцу можно снять с петель или разблокировать фиксаторы согласно инструкции производителя.

Сначала тщательно очистите внутреннюю и внешнюю поверхности стекла влажной салфеткой из микрофибры. Если жир не удаляется, нанесите пасту из пищевой соды, оставьте примерно на 15 минут, затем аккуратно удалите загрязнения и вытрите стекло насухо.

После этого смочите микрофибру на подготовленной палочке в мыльной воде и аккуратно вставьте ее через вентиляционное отверстие между стеклами. Несколькими движениями удалите налет, стараясь не прилагать чрезмерных усилий. При необходимости процедуру можно повторить несколько раз.

Затем промойте насадку в чистой теплой воде и снова протрите внутреннее пространство, чтобы удалить остатки моющего средства.

В завершение замените салфетку на сухую и еще раз пройдитесь между стеклами, полностью высушив поверхность.

Эксперты отмечают, что такой способ позволяет вернуть стеклу прозрачность без разборки дверцы. Главное — работать аккуратно и не давить на стекло, чтобы избежать повреждений.