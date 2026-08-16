Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чтобы одежда служила дольше: ученые выяснили, какой режим стирки меньше всего портит вещи 0 337

Люблю!
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стирка
ФОТО: Freepik

Правильно выбранные температура и продолжительность стирки могут заметно замедлить износ одежды. Исследование ученых Университета Лидса показало: короткие циклы при низкой температуре лучше сохраняют цвет и структуру ткани, а также уменьшают количество микроволокон, попадающих в сточные воды.

Специалисты Университета Лидса совместно с компанией Procter & Gamble изучили, как разные режимы машинной стирки влияют на состояние тканей. Особое внимание исследователи уделили потере цвета, переносу красителя с одной вещи на другую и высвобождению микроволокон.

Для эксперимента использовались футболки разных цветов и из разных материалов. Перед испытаниями стиральные машины запускали пустыми, чтобы удалить микроволокна, которые могли остаться после предыдущих стирок.

Затем ученые собирали воду после полного цикла, выпаривали ее, высушивали оставшийся материал и взвешивали количество высвободившихся волокон.

Кроме того, специалисты проверяли, насколько хорошо ткани сохраняют краситель и как активно он переходит на другие материалы. Для этого вместе с одеждой стирали специальные образцы светлой ткани, цвет которых измеряли до и после стирки.

Что показал эксперимент

Исследователи сравнили два режима. Первый предусматривал стирку при температуре 40 °C в течение 85 минут, второй — холодную экспресс-стирку продолжительностью 30 минут.

Результаты оказались заметными: во время более продолжительной стирки при 40 °C одежда теряла значительно больше цвета. При многократном повторении таких циклов вещи быстрее становились блеклыми.

Кроме того, при более горячей и продолжительной стирке краситель активнее переходил с темных тканей на светлые. Именно этот процесс может стать одной из причин, по которым белые вещи со временем приобретают сероватый оттенок, а цветные принты теряют первоначальную яркость.

Особенно заметной разница оказалась на белых тканях: после 85-минутного цикла при 40 °C перенос красителя был значительно выше, чем после 30-минутной холодной стирки.

Ткань теряет микроволокна при каждой стирке

Похожая закономерность обнаружилась и при изучении микроволокон. Чем выше была температура воды и чем дольше продолжалась стирка, тем больше волокон отделялось от ткани.

Причем эффект наблюдался как у хлопковых футболок, так и у изделий из смеси хлопка и полиэстера.

Ученые также установили, что потеря микроволокон не прекращается после первых нескольких стирок. Значительное их количество обнаруживалось в воде даже после восьмого и шестнадцатого циклов.

Это означает, что микроволокна продолжают образовываться и отделяться от материала практически на протяжении всего срока эксплуатации одежды. Постепенная потеря волокон, в свою очередь, способствует износу ткани.

Как лучше стирать одежду

По результатам исследования, если вещам не требуется интенсивная стирка, предпочтительнее выбирать более короткий цикл и низкую температуру воды.

Такой режим помогает дольше сохранять первоначальный цвет одежды, уменьшает перенос красителей между вещами и снижает потерю микроволокон.

Дополнительный плюс — экономия энергии. Нагрев воды является одной из наиболее энергозатратных частей машинной стирки, поэтому снижение температуры позволяет уменьшить и энергопотребление.

Таким образом, привычка стирать повседневную одежду долго и при высокой температуре далеко не всегда оправданна. Для вещей без сильных загрязнений короткая холодная стирка может оказаться более щадящим вариантом — и помочь любимым футболкам, рубашкам и другой одежде дольше сохранять цвет и внешний вид.

×
Читайте нас также:
#экология #стирка
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: 10 фраз, которые стоит говорить ребенку каждый день для его счастья
Изображение к статье: Что такое хординг и как справиться с патологическим накопительством
Изображение к статье: Прогулка
Изображение к статье: Козловский и Акиньшина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: дрон Nyan
В мире
Изображение к статье: Наурис Пунтулис действует с полного одобрения президента. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Удивительные способности нашего тела: 9 защитных систем
Люблю!
Изображение к статье: Почему нам кажется, что нечего надеть?
Люблю!
Изображение к статье: рука с паспортом РФ
В мире
Изображение к статье: Перевернувшийся автобус
В мире
Изображение к статье: дрон Nyan
В мире
Изображение к статье: Наурис Пунтулис действует с полного одобрения президента. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Удивительные способности нашего тела: 9 защитных систем
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео