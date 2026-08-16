Правильно выбранные температура и продолжительность стирки могут заметно замедлить износ одежды. Исследование ученых Университета Лидса показало: короткие циклы при низкой температуре лучше сохраняют цвет и структуру ткани, а также уменьшают количество микроволокон, попадающих в сточные воды.

Специалисты Университета Лидса совместно с компанией Procter & Gamble изучили, как разные режимы машинной стирки влияют на состояние тканей. Особое внимание исследователи уделили потере цвета, переносу красителя с одной вещи на другую и высвобождению микроволокон.

Для эксперимента использовались футболки разных цветов и из разных материалов. Перед испытаниями стиральные машины запускали пустыми, чтобы удалить микроволокна, которые могли остаться после предыдущих стирок.

Затем ученые собирали воду после полного цикла, выпаривали ее, высушивали оставшийся материал и взвешивали количество высвободившихся волокон.

Кроме того, специалисты проверяли, насколько хорошо ткани сохраняют краситель и как активно он переходит на другие материалы. Для этого вместе с одеждой стирали специальные образцы светлой ткани, цвет которых измеряли до и после стирки.

Что показал эксперимент

Исследователи сравнили два режима. Первый предусматривал стирку при температуре 40 °C в течение 85 минут, второй — холодную экспресс-стирку продолжительностью 30 минут.

Результаты оказались заметными: во время более продолжительной стирки при 40 °C одежда теряла значительно больше цвета. При многократном повторении таких циклов вещи быстрее становились блеклыми.

Кроме того, при более горячей и продолжительной стирке краситель активнее переходил с темных тканей на светлые. Именно этот процесс может стать одной из причин, по которым белые вещи со временем приобретают сероватый оттенок, а цветные принты теряют первоначальную яркость.

Особенно заметной разница оказалась на белых тканях: после 85-минутного цикла при 40 °C перенос красителя был значительно выше, чем после 30-минутной холодной стирки.

Ткань теряет микроволокна при каждой стирке

Похожая закономерность обнаружилась и при изучении микроволокон. Чем выше была температура воды и чем дольше продолжалась стирка, тем больше волокон отделялось от ткани.

Причем эффект наблюдался как у хлопковых футболок, так и у изделий из смеси хлопка и полиэстера.

Ученые также установили, что потеря микроволокон не прекращается после первых нескольких стирок. Значительное их количество обнаруживалось в воде даже после восьмого и шестнадцатого циклов.

Это означает, что микроволокна продолжают образовываться и отделяться от материала практически на протяжении всего срока эксплуатации одежды. Постепенная потеря волокон, в свою очередь, способствует износу ткани.

Как лучше стирать одежду

По результатам исследования, если вещам не требуется интенсивная стирка, предпочтительнее выбирать более короткий цикл и низкую температуру воды.

Такой режим помогает дольше сохранять первоначальный цвет одежды, уменьшает перенос красителей между вещами и снижает потерю микроволокон.

Дополнительный плюс — экономия энергии. Нагрев воды является одной из наиболее энергозатратных частей машинной стирки, поэтому снижение температуры позволяет уменьшить и энергопотребление.

Таким образом, привычка стирать повседневную одежду долго и при высокой температуре далеко не всегда оправданна. Для вещей без сильных загрязнений короткая холодная стирка может оказаться более щадящим вариантом — и помочь любимым футболкам, рубашкам и другой одежде дольше сохранять цвет и внешний вид.