Многих женщин интересует вопрос: как можно предугадать пол будущего ребенка? Существуют ли способы определить, у каких женщин рождаются девочки, а у каких — мальчики? Давайте разберемся вместе с парапсихологом.

Научный подход

Существует множество теорий о том, как рождаются девочки и мальчики. Официальная версия основывается на X и Y-хромосомах и моменте овуляции. Чтобы родился мальчик, яйцеклетка должна встретиться со сперматозоидом с Y-хромосомой.

У женщины нет Y-хромосомы, поэтому считается, что пол ребенка зависит от мужчины.

Сперматозоиды с Y-хромосомой быстрее, но живут всего два дня. Если родители хотят мальчика, им стоит попытаться зачать за день до, в день и день после овуляции.

Сперматозоиды с X-хромосомой, от которых рождаются девочки, более выносливые и могут ждать выхода яйцеклетки до пяти дней.

Наука также утверждает, что оргазм у женщины перед зачатием увеличивает шансы на рождение мальчика, так как среда влагалища становится щелочной, что помогает сперматозоидам с Y-хромосомой быстрее достигать яйцеклетки.

Несмотря на достижения науки, точно предсказать пол ребенка у конкретной женщины пока невозможно. Можно опираться на опыт, многовековые наблюдения и гипотезы, которые иногда подтверждаются научными данными.

Характер и пол ребенка

Существуют наблюдения, что у женщин с сильным и энергичным характером чаще рождаются мальчики. Это можно объяснить тем, что в момент зачатия и некоторое время после него каждый плод демонстрирует наличие женских половых органов под воздействием гормонов матери, в частности эстрогена.

Ситуация меняется под действием тестостерона: чем его больше у матери, тем выше вероятность рождения мальчика. Народная мудрость подтверждает, что самостоятельные женщины более привлекательны для мужчин, и у них чаще рождаются мальчики. Если женщина не уверена в себе и демонстрирует зависимое поведение, у нее, вероятно, будет дочка.

Энергетический баланс

С энергетической точки зрения, рождение мальчика связано с наличием у матери запаса тепла и нежности, который она может передать своему ребенку.

Если у женщины недостаток нежности, у нее, скорее всего, родится девочка, чтобы восстановить баланс и подарить матери тепло.

Природа мудро распределяет девочек и мальчиков, чтобы каждая мама получила то, что ей нужно. В семьях с мальчиками женщины часто получают больше внимания от мужей.

В то время как женщины, у которых рождаются девочки, могут сталкиваться с проблемами в отношениях с мужем, что требует уравновешивания женской энергии в доме.

Интересный факт

Ученые заметили, что в стрессовые времена чаще рождаются девочки. Например, в 75% случаев, когда будущая мама испытывает стресс, на свет появляются дочки. Подобные наблюдения фиксировались после теракта 11 сентября и падения Берлинской стены.

Китайские ученые также обнаружили, что девочки чаще рождаются у матерей с пониженным артериальным давлением, основываясь на исследовании более 3 тыс. женщин.