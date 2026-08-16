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«Огонь, Татьяна!»: новый снимок Брухуновой вызвал бурную реакцию 0 491

Люблю!
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Татьяна Брухунова.

37-летняя Татьяна Брухунова продолжает делиться фотографиями с семейного отдыха. На этот раз супруга Евгения Петросяна опубликовала снимок в купальнике на фоне моря, который сразу привлек внимание ее подписчиков.

Семья 80-летнего юмориста Евгения Петросяна сейчас проводит отпуск в теплых краях. Вместе с артистом на отдых отправились его жена Татьяна Брухунова и дети.

Брухунова активно рассказывает об отпуске в социальных сетях, публикуя фотографии с курорта и демонстрируя летние образы.

На новом снимке 37-летняя супруга Петросяна позирует на фоне моря в черном купальнике с контрастными белыми бретелями. Образ она дополнила круглыми солнцезащитными очками.

Фотография вызвала оживленную реакцию подписчиков. В комментариях многие обратили внимание на фигуру и образ Брухуновой.

«Очень женственная», «Куколка!», «Огонь, Татьяна. Показывай свою красивую фигуру почаще», — написали поклонники.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян официально состоят в браке с 2019 года. Несмотря на значительную разницу в возрасте, супруги регулярно появляются вместе и делятся семейными моментами.

У пары двое детей — шестилетний сын Ваган и двухлетняя дочь Матильда.

Отпуск семьи Петросяна вновь привлек внимание поклонников, но на этот раз главной героиней публикаций стала Татьяна Брухунова. Ее пляжный снимок собрал множество комплиментов, а подписчики особенно отметили женственный образ супруги артиста.

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#мода #социальные сети #фитнес #отпуск #знаменитости #семейные отношения
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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