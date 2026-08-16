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Почему нам кажется, что нечего надеть? 0 55

Люблю!
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему нам кажется, что нечего надеть?

Причины проблемы и ее решения.

 

Многим знакомо чувство, когда стоишь перед полным гардеробом, но не можешь найти подходящую одежду. Рассмотрим, что может стоять за этим явлением.

ПРИЧИНА №1. ВЫ ГОНИТЕСЬ ЗА ТЕНДЕНЦИЯМИ

В современном мире моды тренды меняются очень быстро: то, что сегодня актуально, завтра может стать неактуальным. Это не значит, что стоит полностью игнорировать модные направления, важно не перебарщивать. Если сейчас в моде мини-юбки, платформы и ярко-оранжевый цвет, лучше остановиться на одном элементе, например, юбках, и добавлять их в свои образы, а не носить все сразу.

ПРИЧИНА №2. ВАШ ГАРДЕРОБ ПЛОХО ОРГАНИЗОВАН

Проблема с тем, что «нечего надеть», может быть связана с беспорядком в шкафу. Эффективнее организовать одежду по категориям, а не по цветам: пиджаки с пиджаками, рубашки с рубашками, брюки с брюками и так далее. Мари Кондо советует, чтобы длина вещей в шкафу уменьшалась слева направо: сначала длинные пальто, а в конце — юбки и легкие топы. Такой порядок значительно облегчит выбор одежды.

ПРИЧИНА №3. БОЛЬШИНСТВО ВАШИХ ВЕЩЕЙ — ЭТО «БЫСТРАЯ МОДА»

«Быстрая мода» быстро надоедает: вещи, купленные в масс-маркете, могут стать неактуальными уже через полгода. Например, юбка, купленная в магазине, может часто встречаться на других, и это может снизить желание ее носить. Отказ от быстрой моды не обязательно означает высокие траты на люксовые бренды. Как сказала Миучча Прада:

Если вы можете позволить себе Prada — пожалуйста. Если нет — ничего страшного. Носите винтаж. Будьте сильными и гордыми.

ПРИЧИНА №4. ВЫ ПОКУПАЕТЕ, КАК У ДРУГИХ

Перед каждой покупкой задавайте себе вопрос, который советует Наташа Гольденберг: «Правда ли мне идет эта вещь, или я просто увидела ее много раз в Instagram и решила купить?» Даже если платье или юбка выглядят красиво на других, они могут не подойти вам.

ПРИЧИНА №5. ВЫ ЕЩЕ НЕ НАШЛИ СВОИ WOF

WOF (without fail) — это термин, предложенный дизайнером Тиби Эми Смилович, который описывает основные вещи гардероба, которые не обязательно будут в модных трендах, но в которых вы чувствуете себя комфортно. Это могут быть черный джемпер, голубая рубашка, серые джинсы или хорошо сидящий пиджак. С вашими личными WOF выбор одежды станет проще, и вы будете чувствовать себя уверенно в течение всего дня.

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