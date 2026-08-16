После закрытой церемонии бракосочетания Криштиану Роналду и Джорджины Родригес стали известны новые подробности их союза. Выяснилось, что перед свадьбой пара подписала брачный договор, а невеста решила не менять фамилию.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально стали мужем и женой 11 августа. Церемония прошла в недавно приобретенном футболистом доме в Кашкайше недалеко от Лиссабона. На свадьбе присутствовали только пятеро детей пары и четверо приглашенных гостей.

По данным португальских СМИ, за день до регистрации брака супруги посетили нотариальную контору в Лиссабоне, где подписали брачный договор. Документ предусматривает раздельный режим собственности, несмотря на то что Роналду и Родригес живут вместе уже десять лет.

Кроме того, опубликованное свидетельство о браке показало, что Джорджина сохранила свою девичью фамилию. В документе также указаны полные имена супругов, место их рождения и сведения о родителях.

Не меньше обсуждений вызвал и список гостей. По информации португальской телеведущей Кристины Феррейры, на церемонии не было матери футболиста Долорес Авейру, а также его брата и сестер. Более того, родственники якобы узнали о свадьбе всего за несколько минут до ее начала.

Впрочем, признаков семейного конфликта после торжества не последовало. После публикации супругами фотографии с обручальными кольцами мать Роналду сделала репост снимка на своей странице в социальных сетях. Сообщается, что она благословила сына и его избранницу, а сестра футболиста Катя также поделилась свадебной фотографией.

После свадьбы Роналду уже вернулся в Саудовскую Аравию, где возобновил тренировки с клубом «Ан-Наср».

Хотя церемония прошла в атмосфере полной секретности, опубликованные документы и новые подробности показали, что супруги заранее урегулировали имущественные вопросы и решили сохранить привычный уклад своей семейной жизни.