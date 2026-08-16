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Ученые установили GPS-трекеры на бабочек и выяснили, как они летают 0 43

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Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые установили GPS-трекеры на бабочек и выяснили, как они летают

Исследование показало удивительные факты о миграции насекомых.

 

Долгое время считалось, что мигрирующие насекомые в основном перемещаются под воздействием ветра. Однако все больше доказательств указывает на наличие у насекомых навигационных способностей.

Например, один из самых известных мигрирующих насекомых, бражник мертвая голова, способен сохранять прямую траекторию полета, даже при сильном ветре. Эти бабочки умеют корректировать свой путь, как сообщает Science Alert.

Новые способности бабочек были выявлены с помощью микропередатчиков, прикрепленных к отдельным особям. Это дало возможность энтомологам отслеживать их перемещения во время миграции. Ученые наблюдали за 14 бражниками в течение четырех часов — этого времени было достаточно для миграционного полета. Самолет с приемниками сигнала следил за бабочками, определяя их местоположение каждые 5-15 минут.

Бабочки летели целеустремленно, некоторые из них преодолевали почти 90 км за четыре часа. Они также продемонстрировали различные стратегии для борьбы с неблагоприятными погодными условиями.

Когда дул благоприятный попутный ветер, бражники летели по ветру, направляясь к своей цели или немного изменяя курс, чтобы сохранить контроль над траекторией. При встречном и боковом ветре бабочки летели низко к земле и прямо навстречу ветру, корректируя свой путь, чтобы не сбиться с курса. Они также увеличивали скорость, чтобы поддерживать правильное направление.

Бражник обитает в Европе, однако о его миграционном поведении и зимовке известно немного. Взрослые бабочки обычно появляются в Европе весной, а в холодное время года мигрируют в Африку. Ученым предстоит выяснить, какие механизмы помогают бабочкам не сбиваться с траектории.

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