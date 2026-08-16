11-летней британке Армей Берроуз-Питт диагностировали редкую и агрессивную лимфому Беркитта IV стадии после того, как врачи несколько раз связывали ее симптомы с вирусной инфекцией и тонзиллитом. К моменту постановки диагноза болезнь уже распространилась на селезенку, печень и костный мозг.

Первые тревожные признаки появились в конце мая, когда девочка отдыхала вместе с семьей в Девоне. Обычно энергичная Армей, которую близкие называют Мелли, стала быстро уставать, потеряла аппетит и почти перестала играть, передает New York Post.

По словам ее матери Никки, состояние дочери заметно ухудшалось буквально на глазах. Во время прогулок Мелли старалась уйти в сторону и посидеть, поскольку сил на привычные детские развлечения у нее практически не оставалось.

31 мая девочку доставили в отделение неотложной помощи больницы Уорика. Там семье сказали, что причиной плохого самочувствия, вероятно, является вирусная инфекция.

2 июня мать отвела дочь к семейному врачу. На этот раз медики диагностировали тонзиллит, назначили антибиотики и заверили женщину, что в остальном девочка здорова.

Однако состояние Мелли не улучшалось. Она практически перестала вставать с постели, не хотела разговаривать, ходить и есть.

«Мне сказали, что она совершенно здорова. Но мы понимали, что это не так, потому что обычно она очень спортивная, активная и полна энергии», — вспоминает Никки.

Мать вновь привезла дочь в больницу, однако там снова предположили тонзиллит и посоветовали закончить курс антибиотиков. Семья уже тогда была уверена, что причина гораздо серьезнее.

К общей слабости добавились боли в голени и паховой области. Поскольку Мелли занимается гимнастикой и незадолго до этого получила травму, мать сначала предположила, что некоторые симптомы могут быть связаны со спортом.

10 июня Никки в очередной раз приехала с дочерью в больницу Уорика и на этот раз настояла на проведении анализа крови.

«Я сказала: "Я отсюда не уйду, пока вы не сделаете ей анализ крови"», — рассказала женщина.

После обследования девочку госпитализировали. Врачи рассматривали несколько возможных диагнозов, в том числе сепсис, туберкулез и инфекцию, которой ребенок мог заразиться во время семейной поездки в Египет в феврале.

Мелли провела в больнице Уорика 15 дней, после чего ее перевели в Детскую больницу Бирмингема. Обследования продолжились, и 3 июля семья наконец получила диагноз — лимфома Беркитта IV стадии.

Лимфома Беркитта — редкий и быстро прогрессирующий тип неходжкинской лимфомы, который развивается из B-лимфоцитов. Заболевание преимущественно встречается у детей и способно стремительно распространяться по организму.

У Мелли к моменту постановки диагноза болезнь уже затронула селезенку, печень и костный мозг.

Для семьи известие стало тяжелым ударом. По словам Никки, особенно мучительными оказались недели неопределенности, когда состояние дочери ухудшалось, но точной причины происходящего никто назвать не мог.

«Это было очень травмирующее время — твоя дочь находится в больнице, а ты неделями не знаешь, что с ней происходит. Было очень тяжело и неприятно, потому что каждый врач говорил мне, что с ней все в порядке», — рассказала мать.

По ее словам, раньше Мелли практически не болела и никогда не попадала в больницу, поэтому родители сразу почувствовали, что происходящее выходит за рамки обычной инфекции.

«Она не вставала с кровати, не хотела ходить, есть или пить. Для здорового и активного ребенка совершенно ненормально быть настолько обессиленным», — говорит Никки.

При этом симптомы заболевания оказались разными и поначалу не складывались в очевидную картину. Первой появилась боль в шее, из-за которой врачи некоторое время подозревали менингит. Затем начала болеть голень, а позже — паховая область.

Симптомы то появлялись, то исчезали. Никки признается, что после очередного предположения о тонзиллите у нее уже возникло ощущение, что за состоянием дочери может скрываться нечто гораздо более серьезное.

Мать девочки считает, что подобные симптомы у детей могут недооцениваться именно потому, что каждый из них по отдельности кажется неспецифичным.

«Можно было бы сначала предположить худший вариант и исключить его. Остаться на три или четыре недели без диагноза было душераздирающе», — рассказала она.

Сейчас 11-летняя Мелли проходит интенсивное лечение. Ей предстоит около шести месяцев химиотерапии.

Болезнь полностью изменила планы семьи. Многие запланированные поездки пришлось отменить. Родственники организовали сбор средств, чтобы помочь родителям справиться с расходами во время лечения и впоследствии исполнить некоторые мечты девочки.

По словам тети Мелли Эммы Уайт, девочка особенно хочет побывать в Disney World во Флориде и Лапландии.

Первоначально семья рассчитывала собрать около 675 долларов, однако история Мелли вызвала большой отклик. Сумма пожертвований уже приблизилась к 12 150 долларам.

Часть денег родственники намерены передать Детской больнице Бирмингема и благотворительной организации Ronald McDonald House в благодарность за помощь, которую они оказывают Мелли и ее родителям.

«Как ни странно, в самое страшное время, какое только можно представить, все это еще сильнее объединило нашу семью», — призналась Эмма.