До календарной осени еще есть время, но модная индустрия давно живет по своим правилам. Многие вещи, которые будут определять стиль нового сезона, появились на подиумах еще весной и уже начали завоевывать магазины. Если планируете обновить гардероб заранее, стоит обратить внимание именно на эти тенденции.

1. Шлейфы вместо басок

Дизайнеры окончательно сменили акцент. Если раньше главной деталью были баски, то теперь в центре внимания — удлиненные топы, блузы и жакеты со шлейфами. Особенно эффектно они смотрятся в сочетании с классическими брюками или даже обычными джинсами.

2. Возвращение вельвета

Один из самых уютных материалов сезона снова оказался в центре моды. Чтобы образ выглядел современно, вельвет советуют сочетать с легкими тканями — шелком, сатином или тонкой шерстью. Хороший пример — вельветовый жакет с широкими брюками или юбка с воздушной блузой.

3. Тотал-деним

Джинсовые комплекты остаются одним из главных трендов. Особенно актуальны сочетания разных оттенков денима, декоративные стразы, необычный крой и возвращающиеся скинни. Полностью джинсовый образ снова выглядит модно и современно.

4. Эклектика и многослойность

Чем неожиданнее сочетания, тем лучше. Спортивные элементы можно комбинировать с классикой, трикотаж — с юбками, а объемные вещи — с более строгими деталями. Главное правило — свободный силуэт и чувство меры.

5. Каблук kitten heel

Миниатюрный каблук продолжает набирать популярность. Классическая «рюмочка» остается актуальной, но особое внимание дизайнеры уделяют каблукам необычной формы — трапециевидным и слегка скошенным. Такая обувь одновременно выглядит элегантно и остается комфортной.

6. Винтажное настроение

Мода вновь обращается к прошлому. Вещи в стиле ар-деко, объемные свитеры, ретро-комбинации и аксессуары с эффектом старины помогают создавать актуальные образы без больших затрат. Винтажные магазины снова становятся настоящей находкой.

7. Приталенные костюмы

Эпоха тотального оверсайза постепенно отступает. Осенью дизайнеры делают ставку на подчеркнутую талию, четкую линию плеч и идеально сидящие брюки со стрелками. Такой костюм легко впишется как в деловой, так и в повседневный гардероб.

8. Верх и низ «из разных опер»

Контраст остается одним из ключевых приемов сезона. Фактурную юбку из парчи или с богатой вышивкой предлагают сочетать с максимально простым верхом — однотонной водолазкой, рубашкой или джемпером.

9. Анималистичные принты

Леопард, тигр, зебра и другие животные мотивы вновь становятся осенней классикой. Особенно эффектно такие принты смотрятся на пальто, шубах и верхней одежде, которые сохранят актуальность не один сезон.

10. Темные цветы и золотые акценты

Осенние цветочные принты становятся более драматичными: глубокие оттенки красного, синего, изумрудного и коричневого вытесняют нежную пастель. Дополнять такие образы дизайнеры советуют золотыми деталями — серьгами, сумками, обувной фурнитурой или декоративными элементами одежды. Главное — использовать металлик умеренно, чтобы образ выглядел дорого и элегантно.