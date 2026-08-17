Взгляды на то, как должны выглядеть идеальные беременность, роды и материнство, меняются постоянно. Иногда убеждения будущих мамочек приводят врачей в ужас.

Отказ от проведения УЗИ во время беременности

Многие женщины отказываются или минимизируют кратность проведения ультразвуковых исследований, ссылаясь на вред «излучения ультразвука» и термоэффект, влияющий на развитие беременности и на свой организм в целом.

Однако ультразвук — это не лучи, и, соответственно, никакого излучения нет. Клинически и научно доказан факт безопасности УЗИ при беременности. УЗ-аппараты для акушерских исследований разработаны так, что от них нет негативного влияния ни на малыша, ни на будущую маму.

Постепенный отказ от табакокурения

Существует мнение, что нельзя резко бросать курить, включая электронные сигареты. Это мнение неверное. Никотин и курительные смеси, даже «облегченные», провоцируют множество нежелательных эффектов.

Самым принципиальным для беременности является неконтролируемый спазм кровеносных сосудов, что влияет на питание плода в матке. Продолжая получать никотин и смолы, женщина вредит микроциркуляции крови и лишает малыша необходимых питательных веществ.

Отказ от проведения перидуральной анестезии при родах

Некоторые будущие мамы считают, что для того чтобы почувствовать себя матерью на сто процентов, нужно ощутить каждую минуту родов. Они также думают, что любое обезболивающее средство негативно повлияет на малыша.

Однако почувствовать себя матерью можно не только после естественных родов. Мама — это гораздо больше. В конце первого периода родов, как правило, не добавляют новую дозу препарата для перидуральной анестезии, и можно прекрасно прочувствовать финал раскрытия шейки матки и все потуги.

При регионарной анестезии медикамент не попадает в кровоток матери, соответственно, и малыша.

Пробиотики и БАД

Прием пробиотиков и БАД, содержащих цинк и аминокислоты, на постоянной основе в течение беременности — это распространенная практика. Однако в этот период необходимо принимать только те средства, которые имеют прочную доказательную базу в виде клинических исследований.

Лишние медикаменты могут негативно влиять на работу печени и почек женщины. Назначать себе добавки «на глазок», основываясь на советах блогеров, не рекомендуется.

Домашние роды

Это большой риск для жизни и здоровья женщины и ребенка. Неизвестно, насколько можно оказать необходимую помощь роженице и малышу в случае непредвиденных обстоятельств. Статистика по перинатальной и материнской заболеваемости и смертности после домашних родов печальна.

Современные роддома прекрасно оснащены, родзалы комфортны. Можно приводить на роды мужа, маму, доулу или личную акушерку. Женщины веками стремились рожать в безопасных условиях, и не стоит возвращаться в «поле», чтобы доказать свою силу и выносливость.

Роды в воде

Человечество — сухопутные млекопитающие. В воде рожают дельфины, киты и другие морские млекопитающие. Наши легкие не адаптированы к подобным родам.

Период раскрытия шейки матки можно провести в воде, так как теплая вода является немедикаментозным вариантом обезболивания. Однако роды в воде могут привести к попаданию воды в легкие малыша и развитию аспирационной пневмонии.

Поедание плаценты

Некоторые молодые мамы стараются сохранить плаценту, чтобы потом высушить или заморозить и принимать в пищу, либо использовать в качестве косметического средства.

Однако нет научной доказательной базы об эффективности этого способа. Более того, были случаи, когда мама едва не погубила младенца, поедая собственную плаценту.

Виски-пеленание роженицы

Существует мнение нетрадиционной медицины, что без такой процедуры, проводимой через 40 дней после родов, не обойтись. Заключается она в обертывании, которое помогает выводить отеки и улучшает состояние кожи.

Официальная медицина считает, что это обычная спа-процедура, которая не навредит, но и не является необходимой. Это приятно и в чем-то полезно, но вряд ли жизненно важно.

Отказ от прививок для малыша

Это отдельная тема для дискуссии. В список инфекций, от которых педиатры рекомендуют прививать малыша, входят очень опасные заболевания. После заболевания ими ребенок, если и выживает, то имеет большие проблемы со здоровьем.

Важно соблюдать условия вакцинации, то есть делать прививку на фоне полного благополучия здоровья малыша.

Суеверия

Существуют суеверия, например, отказ от окрашивания и стрижки волос во время беременности. Ранее считалось, что любые манипуляции с волосами могут привести к осложнениям. Однако нет никакой связи между стрижкой и патологией со стороны плода и новорожденного. Красить волосы можно, если выбирать качественные современные красители, которые не оказывают негативного эффекта на беременность.

Кроме того, нет зафиксированного отрицательного влияния косметики для ухода за кожей головы, волосами и красителями для волос во время грудного вскармливания.