Многие хозяйки отправляют грибы в морозильную камеру сразу после сбора, но такой способ подходит не всем видам. Одни грибы прекрасно переносят заморозку в сыром виде, тогда как другие после размораживания становятся горькими или теряют форму. Чтобы сохранить вкус и текстуру, важно учитывать особенности каждого вида.

Какие грибы можно замораживать сырыми

Сырым способом лучше всего замораживать трубчатые грибы. Белые, подберезовики и подосиновики хорошо сохраняют свои качества после размораживания. Такой способ также подходит для шампиньонов, вешенок и мелких опят.

Какие грибы нужно предварительно отварить

Некоторые виды требуют обязательной термической обработки перед заморозкой. Лисички рекомендуется отваривать около 15 минут, иначе после размораживания они могут приобрести горечь. Предварительное кипячение также помогает сохранить их плотную текстуру.

Полностью отваривать перед замораживанием следует грибы, которые традиционно требуют вываривания в нескольких водах: сморчки, строчки, свинушки, грузди, чернушки и некоторые другие виды.

Нужно ли мыть грибы перед заморозкой

Опытные грибники советуют по возможности не мыть грибы, а очищать их слегка влажной тканью, бумажным полотенцем или мягкой щеткой. Так они впитывают меньше влаги и лучше сохраняют вкус.

Если без мытья не обойтись, грибы нужно быстро ополоснуть под холодной проточной водой, не замачивая их. Затем их следует тщательно обсушить, лучше всего на махровом полотенце, которое быстрее впитывает лишнюю влагу.

Как правильно подготовить грибы к заморозке

Перед замораживанием грибы необходимо перебрать, удалить поврежденные и червивые участки, очистить от лесного мусора и при необходимости нарезать. После этого их лучше сразу разложить по небольшим порциям.

Повторно замораживать грибы не рекомендуется, так как после повторного размораживания они теряют структуру и превращаются в мягкую массу.

Размораживать грибы лучше постепенно — оставив их на ночь в холодильнике. Использовать для этого микроволновую печь или оставлять продукт при комнатной температуре нежелательно, поскольку резкий перепад температуры ухудшает его качество.