Рак легких остается одним из самых опасных онкологических заболеваний. Несмотря на то что курение считается главным фактором риска, болезнь может возникнуть и у людей, которые никогда не курили.

По словам кандидата медицинских наук Сергея Солодникова, развитию опухоли могут способствовать сахарный диабет, хронические заболевания дыхательной системы, загрязнение воздуха и наследственная предрасположенность.

Рак легких занимает первое место по смертности среди онкологических заболеваний и второе — по распространенности в мире. В России ежегодно выявляют около 60 тысяч новых случаев, причем большинство пациентов — мужчины.

Почему развивается рак легких

Специалист объясняет, что существует два основных типа заболевания. Немелкоклеточный рак встречается примерно в 85% случаев и развивается сравнительно медленно. К нему относятся аденокарцинома, плоскоклеточный и крупноклеточный рак. Мелкоклеточный рак встречается значительно реже, однако считается наиболее агрессивной формой: он быстро растет, рано дает метастазы в головной мозг, печень и кости и нередко обнаруживается уже на поздних стадиях.

Помимо курения и пассивного вдыхания табачного дыма, риск развития заболевания повышают воздействие вредных веществ на производстве, загрязненный воздух, хронические воспалительные заболевания легких и нарушения кровообращения.

Особое внимание врач советует уделять людям с сахарным диабетом. По его словам, повышенный уровень глюкозы в крови создает благоприятные условия для роста злокачественных клеток и может способствовать развитию опухоли.

Кроме того, к факторам риска относятся:

малоподвижный образ жизни;

избыточный вес;

работа на вредных производствах;

проживание в районах с загрязненной атмосферой;

наследственная предрасположенность.

Какие симптомы нельзя игнорировать

Опасность рака легких заключается в том, что на ранних стадиях он часто протекает практически бессимптомно. В легочной ткани отсутствуют болевые рецепторы, поэтому опухоль долго не вызывает выраженного дискомфорта.

Первыми признаками могут стать:

постоянная слабость;

быстрая утомляемость;

необъяснимая потеря веса;

длительная температура 37–38 градусов;

частые бронхиты и пневмонии, которые плохо поддаются лечению.

По мере прогрессирования заболевания появляются продолжительный кашель, одышка даже при небольшой физической нагрузке, снижение аппетита и выраженная слабость.

На более поздних стадиях могут возникнуть боли в груди, кровохарканье, охриплость голоса, свистящее дыхание и першение в горле. При появлении метастазов развиваются сильные головные боли и неврологические нарушения.

Как снизить риск заболевания

Специалисты рекомендуют полностью отказаться от курения и использования электронных сигарет, избегать пассивного курения, своевременно лечить хронические заболевания органов дыхания, поддерживать нормальную массу тела, больше двигаться и регулярно проветривать жилые и рабочие помещения.

При длительном кашле, одышке, болях в груди или появлении крови в мокроте необходимо как можно скорее обратиться к врачу, не списывая эти симптомы на простуду или возрастные изменения.