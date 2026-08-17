Рак легких остается одним из самых опасных онкологических заболеваний. Несмотря на то что курение считается главным фактором риска, болезнь может возникнуть и у людей, которые никогда не курили.
По словам кандидата медицинских наук Сергея Солодникова, развитию опухоли могут способствовать сахарный диабет, хронические заболевания дыхательной системы, загрязнение воздуха и наследственная предрасположенность.
Рак легких занимает первое место по смертности среди онкологических заболеваний и второе — по распространенности в мире. В России ежегодно выявляют около 60 тысяч новых случаев, причем большинство пациентов — мужчины.
Почему развивается рак легких
Специалист объясняет, что существует два основных типа заболевания. Немелкоклеточный рак встречается примерно в 85% случаев и развивается сравнительно медленно. К нему относятся аденокарцинома, плоскоклеточный и крупноклеточный рак. Мелкоклеточный рак встречается значительно реже, однако считается наиболее агрессивной формой: он быстро растет, рано дает метастазы в головной мозг, печень и кости и нередко обнаруживается уже на поздних стадиях.
Помимо курения и пассивного вдыхания табачного дыма, риск развития заболевания повышают воздействие вредных веществ на производстве, загрязненный воздух, хронические воспалительные заболевания легких и нарушения кровообращения.
Особое внимание врач советует уделять людям с сахарным диабетом. По его словам, повышенный уровень глюкозы в крови создает благоприятные условия для роста злокачественных клеток и может способствовать развитию опухоли.
Кроме того, к факторам риска относятся:
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малоподвижный образ жизни;
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избыточный вес;
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работа на вредных производствах;
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проживание в районах с загрязненной атмосферой;
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наследственная предрасположенность.
Какие симптомы нельзя игнорировать
Опасность рака легких заключается в том, что на ранних стадиях он часто протекает практически бессимптомно. В легочной ткани отсутствуют болевые рецепторы, поэтому опухоль долго не вызывает выраженного дискомфорта.
Первыми признаками могут стать:
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постоянная слабость;
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быстрая утомляемость;
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необъяснимая потеря веса;
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длительная температура 37–38 градусов;
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частые бронхиты и пневмонии, которые плохо поддаются лечению.
По мере прогрессирования заболевания появляются продолжительный кашель, одышка даже при небольшой физической нагрузке, снижение аппетита и выраженная слабость.
На более поздних стадиях могут возникнуть боли в груди, кровохарканье, охриплость голоса, свистящее дыхание и першение в горле. При появлении метастазов развиваются сильные головные боли и неврологические нарушения.
Как снизить риск заболевания
Специалисты рекомендуют полностью отказаться от курения и использования электронных сигарет, избегать пассивного курения, своевременно лечить хронические заболевания органов дыхания, поддерживать нормальную массу тела, больше двигаться и регулярно проветривать жилые и рабочие помещения.
При длительном кашле, одышке, болях в груди или появлении крови в мокроте необходимо как можно скорее обратиться к врачу, не списывая эти симптомы на простуду или возрастные изменения.
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