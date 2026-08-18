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9 нестандартных способов использования уксуса в быту и на даче 0 226

Люблю!
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: 9 нестандартных способов использования уксуса в быту и на даче

Столовый уксус может быть полезен не только в кулинарии, но и в повседневной жизни. Узнайте о различных способах применения этого продукта.

 

Как применять уксус дома

Для сохранения цвета одежды

Половина стакана уксуса на загрузку стиральной машины поможет сохранить цвет одежды, окажет легкий смягчающий эффект и избавит от неприятного запаха. Если в доме есть маленький ребенок, уксус в сочетании с содой удалит бактерии с ползунков и пеленок.

Для очистки от накипи

Накипь может образоваться в чайнике, кофеварке, а также внутри стиральной и посудомоечной машины. Уксус эффективно удаляет отложения, как и промышленные средства. Достаточно добавить уксус в чайник или кофеварку и прокипятить, а в машинке налить в отсек для кондиционера.

Для удаления неприятного запаха

Уксус поможет избавиться от амбре в холодильнике, резиновом уплотнителе и кухонных шкафчиках. Просто смочите тряпочку уксусом, протрите нужную поверхность и сполосните теплой водой. Улетучатся не только уксусные ароматы, но и другие запахи.

Для очистки от ржавчины

Уксусная кислота эффективно удаляет небольшие следы коррозии на замках, инструментах, болтах и гайках. Положите железный предмет в кастрюлю, добавьте немного уксуса в воду и прокипятите. Это должно помочь с первого раза.

Для отклейки ценника или этикетки

Отклеить ценник бывает сложно, но уксус может помочь. Налейте немного уксуса в баночку, нагрейте в микроволновке, смочите тряпочку теплой жидкостью и приложите к наклейке. Бумажка отойдет, не оставляя липких следов.

Для удаления пятен пота с одежды

Желтые следы от пота и дезодоранта могут испортить любимую белую футболку. Смочите пятно белым уксусом и постирайте в машинке. Это поможет решить проблему.

Как использовать уксус на даче

Для борьбы с сорняками

Экологичный способ избавиться от нежелательной растительности на огороде. Приготовьте водный раствор с уксусной кислотой и солью, опрыскайте участок с сорняками. Для этого на 3 литра теплой воды нужно 6 столовых ложек соли и 1 столовая ложка уксуса.

Для лечения растений

Уксус обладает дезинфицирующими свойствами. Если на овощах или деревьях появились следы гнили, удалите зараженный участок и обработайте место вокруг слабым уксусным раствором. Это поможет сохранить урожай и остановить рост болезнетворной флоры.

Для борьбы с насекомыми

Едкий запах уксуса отпугивает грызунов и муравьев. Найдите мышиные норки и муравьиные тропы, разлейте уксус вокруг. Повторяйте процедуру, пока незваные гости не покинут участок.

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