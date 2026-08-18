Цвет одежды влияет не только на стиль, но и на первое впечатление, которое человек производит на окружающих. Исследование показало, что разные оттенки могут ассоциироваться с уверенностью, интеллектом, привлекательностью или даже высокомерием.

Вы замечали, что перед важной встречей чаще выбираете черный пиджак, а на свидание хочется надеть что-то красное? По мнению психологов, это не случайность. Цвет одежды становится своеобразным невербальным сигналом, который окружающие считывают практически мгновенно.

Британская компания Buy T-shirt Online провела исследование с участием 1000 человек, чтобы выяснить, какие ассоциации вызывают разные цвета одежды. Оказалось, что по оттенку рубашки, платья или костюма люди нередко делают выводы об уверенности, интеллекте, профессионализме и даже особенностях характера собеседника.

Черный — цвет уверенности и авторитета

Если необходимо произвести впечатление компетентного и уверенного в себе человека, черный цвет остается одним из лучших вариантов.

Более 56% участников опроса (64% мужчин и 48% женщин) назвали его главным символом уверенности в себе. Именно поэтому черная одежда считается классическим выбором для собеседований, деловых переговоров и важных встреч. Этот цвет ассоциируется с интеллектом, силой характера и профессионализмом.

Красный привлекает внимание, но может восприниматься неоднозначно

Красный традиционно считается одним из самых эффектных цветов.

Исследование показало, что:

54% женщин выбирают красную одежду, чтобы выглядеть более привлекательными;

56% мужчин признались, что именно красный цвет делает женщину наиболее привлекательной.

Однако у этого оттенка есть и обратная сторона. Около 28% участников исследования назвали красный цвет символом высокомерия. Ни один другой оттенок не получил столь высоких показателей по этой характеристике.

Синий вызывает доверие

Синий оказался одним из самых положительно воспринимаемых цветов.

Почти половина женщин — 48% — заявили, что предпочитают мужчин в синей одежде.

Этот цвет ассоциируется со спокойствием, надежностью, рассудительностью и интеллектом. Именно поэтому его часто используют в деловой среде, где важно вызвать доверие и подчеркнуть профессиональный имидж.

Белый ассоциируется с открытостью

В отличие от красного, белый практически не вызывает негативных ассоциаций.

Лишь 6% участников опроса связали его с высокомерием.

Большинство воспринимает белый как символ чистоты, открытости и доброжелательности. Он помогает создать впечатление искреннего и располагающего к себе человека.

Розовый пока не избавился от стереотипов

Несмотря на растущую популярность, розовый цвет по-прежнему вызывает неоднозначные ассоциации.

Некоторые участники исследования считают его слишком легкомысленным и недостаточно серьезным для официальной обстановки. У части респондентов он также ассоциировался с низким профессионализмом или недостаточной интеллектуальностью.

Авторы исследования подчеркивают, что речь идет лишь о существующих общественных стереотипах, а не об объективной характеристике людей, предпочитающих этот цвет.

Коричневый и оранжевый оказались аутсайдерами

Наименее популярными для важных мероприятий стали коричневый и оранжевый.

Их выбрали бы:

коричневый — лишь 2% женщин и 8% мужчин;

оранжевый — 2% женщин и 6% мужчин.

В среднем только около 5% участников готовы надеть коричневую одежду на важную встречу или первое свидание.

Какие цвета считаются «умными»

Наиболее тесно с интеллектом и профессионализмом участники исследования связывают классические спокойные оттенки — черный, синий и белый.

Красный, несмотря на свою привлекательность и эффектность, значительно реже ассоциировался с высоким интеллектом.

Авторы исследования напоминают, что подобные опросы отражают прежде всего существующие культурные стереотипы, сформированные обществом, рекламой и средствами массовой информации. Поэтому выбирать одежду стоит прежде всего исходя из собственного комфорта и вкуса. Однако знание того, какие ассоциации вызывают разные цвета, может оказаться полезным, если важно произвести удачное первое впечатление.