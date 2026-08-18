Каждая мама хочет, чтобы у ее ребенка все было хорошо, но иногда желание заботиться и оберегать приводит к тому, что родители буквально "воруют" у детей их жизнь и лишают права выбора. О здоровой сепарации рассказывает психолог Марина Бондаренко.

Неперерезанная пуповина: как возникает проблема сепарации

В интернете есть короткометражный мультфильм о том, как женщина во время родов не дает перерезать пуповину между собой и сыном, и он проживает свою несчастливую жизнь, навеки оставаясь привязанным к матери — вплоть до ее смерти.

Проблема сепарации детей актуальна и в XXI веке. Если в прошлом столетии возраст взросления в Европе приходился на 22-27 лет (уход из родительского дома, вступление в первый супружеский союз и рождение первого ребенка), то теперь, по мнению ВОЗ, молодой возраст длится до 44 лет включительно. В России официально возраст молодежи повысили с 30 до 35 лет. В Испании, где только 18% молодых людей в возрасте до 34 лет начинают самостоятельную жизнь, правительство в январе 2022 года приняло решение платить ежемесячное пособие в размере 250 евро, чтобы мотивировать их разъезжаться с родителями.

Сепарация — это двусторонний процесс, в котором принимают участие и дети, и родители. И порой этот процесс весьма мучителен для обеих сторон. Корни проблемы скрываются в том, что очень долго в обществе было принято, что главная цель жизни женщины — в детях. Сначала ее жизнь — ожидание материнства, а затем — само материнство. Родив детей, женщина целиком переключается на их жизнь.

Ее собственная жизнь, отношения с мужем, карьера отодвигаются на второй план. И в какой-то момент происходит подмена: женщина начинает отождествлять себя с ребенком — отсюда эти выражения "мы поели", "у нас прорезался зубик", "мы пошли в садик". Это мощное слияние, и в какой-то момент жизни оно понятно: ребенок на грудном вскармливании, но затем он вырастает, и приходит пора его отпустить.

Мама всегда права и хочет, как лучше

Из самых лучших побуждений, опять же, чтобы ребенок не переохладился, не заболел, не поранился, не попал в дурную компанию, не расстроился, мама пытается оградить его от опасностей. Кроме того, часто родители не способны контейнировать (интерпретировать и проживать) эмоции ребенка — они сами в детстве не получали такого опыта и поэтому на всякий случай делают так, чтобы этих ярких эмоций не возникало. Важно помнить: ребенок — это отдельный человек.

Естественно, что мама для своего ребенка хочет самого лучшего, так, как она это понимает. Плюс, очень часто у родителей есть свои нереализованные мечты — окончить музыкальную школу, ходить в балетный класс, заниматься фигурным катанием, победить в олимпиаде, получить премию — и они через ребенка пытаются достичь этих целей.

Малыш начинает ходить на десять кружков чуть ли не с младенчества, вне зависимости от того, нравится ему это или нет, а родители реализуют свои амбиции через ребенка: "У меня вон какой!" Очень часто такие родители обращаются к детскому психологу в надежде "поправить" ребенка, а не исцелить отношения. Они просят сделать его послушным, "удобным" для них.

Конечно, такое идеальное чадо не доставляет неприятностей: делает то, что родители скажут, довольствуется тем, что за него выбрали. Однако это никоим образом не идет на пользу ребенку. У него есть свой собственный путь, он имеет право не желать быть следующим в династии юристов, потому что ему интересна музыка. Но родители бывают совершенно не готовы к тому, что у ребенка может быть свое мнение, и тем более к тому, что его нужно учитывать. И вот это уже повод для работы с родителями, которым нужно осознать, что ребенок не обязан быть удобным и реализовывать их мечты.

В России принято считать, что ребенок в 16-18 лет уже способен начать самостоятельную жизнь. В этом возрасте, кстати, дети очень часто сбегают из дома, поступая хоть в какой-то ВУЗ в другом городе, вступая в первые попавшиеся отношения, лишь бы уехать из-под опеки родителей.

При этом родители дополнительно вносят свою лепту: начинают убеждать в недостатках сделанного выбора. И здесь ключевым моментом является не аспект "подходит/нет", а то, что мнение ребенка не учитывается в принципе.

То же происходит с ВУЗами: ребенку часто навязывают учебное заведение, исходя из родительского видения престижа профессии или династического продолжения рода пекарей/врачей/автомехаников. Мама или папа решает, куда ребенок будет поступать, что делать, и ребенок до старости живет под крылом у родителей, потому что мама лучше знает: хочет он есть или замерз.

Созависимость и взаимозависимость — в чем разница

Фиксация родителей на жизни ребенка — это один из признаков созависимых отношений. Следующий — манипуляция здоровьем родителя с целью повлиять на поведение ребенка. Заканчивается это плохо: ребенок может не говорить про свои проблемы, скрывать до последнего серьезные болезни, врать о реальном положении дел (мама же расстроится — у нее поднимется давление, будет плохо с сердцем и так далее).

Очень часто в таких созависимых семьях, когда ребенок вырастает и все-таки покидает отчий дом, оказывается, что супругов больше ничего не связывает. У них не осталось своей жизни, им некуда девать нерастраченную энергию, и зачастую все заканчивается тем, что они еще больше стремятся контролировать своих детей. За этим стоит страх: а чем мне жить, кроме жизни детей? Своего за это время ничего не создано, все самое интересное происходило с ростом и взрослением детей. Такие отношения заканчиваются не очень хорошо: часто родители разводятся, не имея сил выносить чужого человека, которым стал муж/жена.

Или, как вариант, ребенок жертвует своей жизнью, поскольку считает себя ответственным за судьбу матери/отца. В таком случае отношения переворачиваются, и ребенок "усыновляет" собственного родителя, потому что тот не способен справиться с жизнью.

Противоположностью созависимым отношениям являются "здоровые отношения". Они строятся на свободе и доверии, на вере в то, что ребенок — самостоятельная личность, со своими предпочтениями. Родители поощряют его познавать этот мир, а когда он вылетает из гнезда, счастливо переключаются на свои занятия, которые они, к слову, никогда не бросали, пока ребенок рос.

Экологичная сепарация: отделяемся, сохраняя отношения

Как провести экологичную сепарацию? Для начала: разобраться, в каких ты отношениях с ребенком, способна ли доброжелательно принять его/ее выбор — профессии, ВУЗа, любимого человека? Признать то, что ребенок — это отдельная личность, со своим правом на мнения, поступки и ошибки, своими планами на жизнь, бывает очень непросто.

Весьма распространенная родительская ошибка, препятствующая сепарации, это желание забрать у дочери/сына право ошибаться, пытаться подстелить соломку везде и всюду. Очень важно набраться сил и поддержать ребенка.

"Мы на твоей стороне! Что бы ты ни выбрал/выбрала — мы не перестанем тебя любить" — вот базовая фраза экологичной сепарации.

Когда я принимаю выбор ребенка, искренно исходя из его интересов, даже если они идут вразрез с моими представлениями о его идеальной жизни. Есть большая разница — между любовью, которая обрезает крылья, и любовью, которая вдохновляет наших детей на свершения, на желание прожить собственную уникальную жизнь. Это непросто, но оно того стоит.