Жемчуг переживает настоящий Ренессанс уже третий сезон: чокеры и браслеты с жемчужинами стали обязательными атрибутами лета. Даже мужчины носят жемчужные колье, среди них такие модные личности, как Гарри Стайлс, Джамбаттиста Валли, ASAP Rocky и Фаррелл Уильямс. Девушки предпочитают тонкие чокеры из речного жемчуга или бусы с более крупными жемчужинами.

Анклеты из жемчуга также стали популярными и теперь украшают щиколотки. Первые примеры можно увидеть у шведских и норвежских стритстайл блогеров, которые носят их на обеих ногах или комбинируют несколько браслетов на одной щиколотке. На загорелых ногах белый перламутр выглядит особенно эффектно. Выбор может быть разнообразным: от тонких до широких, с бисером или цепочкой.