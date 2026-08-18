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Микротренд: анклеты с жемчугом 0 35

Люблю!
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Микротренд: анклеты с жемчугом

Необычные браслеты на ногу вместо или вместе с цепочками.

 

Жемчуг переживает настоящий Ренессанс уже третий сезон: чокеры и браслеты с жемчужинами стали обязательными атрибутами лета. Даже мужчины носят жемчужные колье, среди них такие модные личности, как Гарри Стайлс, Джамбаттиста Валли, ASAP Rocky и Фаррелл Уильямс. Девушки предпочитают тонкие чокеры из речного жемчуга или бусы с более крупными жемчужинами.

Анклеты из жемчуга также стали популярными и теперь украшают щиколотки. Первые примеры можно увидеть у шведских и норвежских стритстайл блогеров, которые носят их на обеих ногах или комбинируют несколько браслетов на одной щиколотке. На загорелых ногах белый перламутр выглядит особенно эффектно. Выбор может быть разнообразным: от тонких до широких, с бисером или цепочкой.

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