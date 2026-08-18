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Мозг после 65 лет: какие изменения — норма, а какие могут говорить о болезни 0 575

Люблю!
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Старение

Многие считают, что забывчивость, замедленная реакция и проблемы с координацией — неизбежные спутники старости. Однако невролог Мария Привалова уверяет: здоровый мозг не должен «стареть» сам по себе, а подобные симптомы нередко свидетельствуют о заболеваниях, которые важно выявить как можно раньше.

Многие уверены, что после 65 лет ухудшение памяти и замедленная реакция — естественная часть старения. Однако врачи отмечают, что это не совсем так.

По словам невролога, кандидата медицинских наук Марии Приваловой, сам по себе головной мозг не стареет так, как кожа или мышцы. Если он получает достаточное кровоснабжение и не страдает от заболеваний, его функции могут долго оставаться сохранными.

Основной причиной возрастных изменений чаще становятся сосудистые нарушения. Из-за ухудшения кровоснабжения мозга снижаются память, внимание и скорость мышления. Поэтому забывчивость нельзя считать нормой только потому, что человеку исполнилось 65 лет.

Кроме сосудистых заболеваний, на работу мозга могут влиять вредные привычки, перенесенные инфекции, черепно-мозговые травмы и другие заболевания. В качестве примера специалист приводит болезнь Паркинсона, которая в некоторых случаях развивается после многократных травм головы. Известный пример — легендарный боксер Мухаммед Али.

Еще один тревожный признак — нарушения координации движений, мелкой моторики и равновесия. Такие изменения также не относятся к естественным проявлениям старения и могут быть связаны с ухудшением кровоснабжения мозжечка. По словам врача, чем раньше человек обратится за помощью, тем больше шансов замедлить развитие этих нарушений.

Вместе с тем специалист подчеркивает, что не всякая забывчивость говорит о болезни. Если человек был рассеянным с молодости, это может быть особенностью его характера. Но если память начала ухудшаться внезапно или проблемы становятся все более заметными, особенно в сочетании с другими симптомами, откладывать визит к врачу не стоит.

Есть и простой способ самостоятельно оценить состояние памяти. Врач советует попробовать подробно вспомнить события трехдневной давности: что вы ели на завтрак, с кем встречались, куда ходили и чем занимались вечером. Если сделать это сложно, особенно когда раньше подобных трудностей не возникало, стоит проконсультироваться со специалистом.

Эксперт также обращает внимание, что некоторые люди начинают постоянно сомневаться, выключили ли они утюг, закрыли ли дверь или взяли ли нужные вещи. Нередко это связано не с ухудшением памяти, а с повышенной тревожностью. Однако если такие ситуации повторяются регулярно и начинают мешать повседневной жизни, их также не следует оставлять без внимания.

Специалисты советуют не списывать ухудшение памяти, внимания, координации или скорости мышления исключительно на возраст. Чем раньше удастся выявить нарушения кровоснабжения мозга или другие заболевания, тем выше вероятность сохранить ясность ума, хорошую память и высокое качество жизни на долгие годы.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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