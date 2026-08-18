Постоянные перебивания в разговоре далеко не всегда свидетельствуют о невоспитанности или неуважении к собеседнику. Психологи считают, что за этой привычкой нередко скрываются особенности характера, детский опыт и даже неврологические причины.

Многие воспринимают человека, который не дает другим договорить, как грубого или невнимательного. Однако специалисты отмечают, что в большинстве случаев такое поведение возникает неосознанно.

По словам экспертов по коммуникации, некоторые люди перебивают лишь потому, что боятся забыть свою мысль, пока ждут своей очереди. Для других возможность контролировать ход беседы создает ощущение безопасности и помогает чувствовать себя увереннее.

Психологи также обращают внимание на влияние детства. Если ребенок рос в семье, где приходилось говорить быстрее или громче остальных, чтобы его услышали, подобная модель общения может сохраниться и во взрослом возрасте.

При этом специалисты подчеркивают, что не все перебивания одинаковы. Иногда человек просто настолько увлечен разговором, что хочет сразу выразить согласие или поделиться идеей. Такие короткие реплики часто встречаются в дружеском общении и не воспринимаются как проблема.

Совсем иначе выглядит ситуация, когда собеседник регулярно перехватывает инициативу, не дает другим закончить мысль и постоянно переводит разговор на себя. Такое поведение может вызывать ощущение, что мнение другого человека не имеет значения, что со временем снижает доверие и ухудшает качество общения.

Эксперты также отмечают, что частые перебивания могут быть одним из проявлений синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). По словам американского психолога Шарон Салин, взрослые с СДВГ нередко боятся потерять свою мысль и поэтому перебивают собеседника, а также испытывают трудности с ожиданием своей очереди. Однако само по себе такое поведение не означает наличие этого расстройства — при регулярных проблемах с коммуникацией специалисты рекомендуют обратиться за консультацией.

Отдельную роль играют онлайн-встречи. Во время видеоконференций люди чаще начинают говорить одновременно не из-за нетерпения, а из-за задержек связи и отсутствия привычных невербальных сигналов, которые помогают определить, когда лучше вступить в разговор.

Психологи подчеркивают, что привычка перебивать далеко не всегда является проявлением неуважения. Во многих случаях она связана с особенностями мышления, жизненным опытом или состоянием нервной системы, а понимание этих причин помогает выстраивать более спокойное и эффективное общение.