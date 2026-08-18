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Удивительные способности дельфинов: новое исследование 0 141

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Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Удивительные способности дельфинов: новое исследование

Исследование дельфинов-афалин, способных находить мины, раскрывает их необычные охотничьи навыки.

Морские биологи узнали о необычных особенностях охоты дельфинов, сообщает Science Alert. Главными героями исследования стали дельфины-афалины, обладающие способностью находить мины.

Исследование не связано с военными целями. Сотрудники ВМС США прикрепили камеры и аудиозаписывающее оборудование к шести обученным дельфинам и в течение полугода записывали данные, чтобы понять, как дельфины ведут себя и общаются в открытых водах.

В этот период дельфины охотились на различные виды рыб, включая окуней, горбылями, палтусов, иглобрюхов и корюшек. Они даже ловили ядовитых морских змей, дергая головой, чтобы проглотить добычу. Также выяснили, что большинство рыб дельфины ловят у дна.

Интересно, что дельфины засасывают добычу, если она оказывает сильное сопротивление. Такой способностью также пользуются киты и другие крупные морские животные.

Кроме того, стало известно, что дельфины во время охоты почти постоянно щелкают с интервалом от 20 до 50 миллисекунд. При приближении к добыче щелчки становятся настолько быстрыми, что превращаются в жужжание, а затем дельфин начинает визжать. Когда рыба оказывается у дельфина во рту, жужжание и визг не прекращаются, пока он не проглотит добычу.

Дельфины используют как зрение, так и слух для поиска добычи. На дальнем расстоянии они применяют эхолокацию, а на близком расстоянии, по-видимому, используют зрение и эхолокацию вместе.

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