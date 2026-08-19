Некоторые люди способны трезво оценить нового партнера, а другие готовы закрывать глаза на тревожные сигналы, если в дело вмешиваются чувства. Астрологи составили своеобразный рейтинг знаков Зодиака — от самых осторожных до тех, кто чаще всего идеализирует избранника и рискует разочароваться в любви.

На последнем месте оказался Козерог, который редко теряет голову и предпочитает судить о человеке по поступкам, а не по красивым словам. Следом идут Девы, внимательно анализирующие потенциального партнера и быстро понимающие, когда отношения не имеют будущего.

Десятое место занял Скорпион. Представители этого знака редко влюбляются случайно и хорошо чувствуют людей, однако сильная страсть иногда мешает им объективно оценить ситуацию. Девятыми стали Тельцы — они не спешат открывать сердце, но, однажды привязавшись, могут слишком долго держаться за отношения, которые уже себя исчерпали.

Весы оказались на восьмой строчке. Их легко очаровывают романтика, красота и харизма, поэтому иногда они влюбляются не в реального человека, а в созданный собственным воображением образ. Седьмое место досталось Львам, которые любят яркие чувства и красивые любовные истории, из-за чего не сразу замечают недостатки избранника.

На шестой позиции расположились Овны. Они способны увлечься буквально с первого взгляда и нередко принимают решение под влиянием эмоций. Близнецы заняли пятое место: их привлекают умные, необычные и загадочные люди, однако именно это иногда приводит к отношениям с теми, кто не готов к серьезным обязательствам.

Четвертое место получили Стрельцы. Они склонны видеть в людях лучшее, верить в их потенциал и давать второй шанс даже тем, кто этого не заслуживает.

Тройку лидеров открывают Рыбы — признанные романтики Зодиака. Они легко идеализируют любимого человека, предпочитая мечту реальности и долго не замечая очевидных проблем.

На втором месте оказались Водолеи. Их особенно привлекают сложные и необычные личности, а желание понять и «спасти» партнера порой заставляет оставаться в отношениях, которые давно перестали приносить счастье.

Первое место занял Рак. Представители этого знака сильнее других склонны влюбляться не в тех людей. Из-за эмоциональности, заботливости и стремления сохранить отношения они могут долго оправдывать партнера и надеяться, что любовь способна изменить даже самые непростые обстоятельства.

Астрологи напоминают, что подобные рейтинги носят исключительно развлекательный характер. На выбор партнера и развитие отношений гораздо сильнее влияют личный опыт, характер, жизненные обстоятельства и взаимное уважение, чем знак Зодиака.