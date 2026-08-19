Одни препараты рекомендуют принимать утром натощак, другие — только перед сном, а третьи — в строго определенные часы. По словам специалистов, это связано не с удобством, а с особенностями работы человеческого организма.

Эксперты объясняют, что время приема лекарства способно заметно повлиять на его эффективность, безопасность и даже вероятность побочных эффектов.

Хронотерапия — направление современной медицины, которое учитывает биологические часы организма при назначении лекарств. Фармэксперт, директор по маркетингу компании «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова поясняет, что человеческий организм работает не одинаково в течение суток. Практически все процессы подчиняются циркадным ритмам — внутренним биологическим часам, регулирующим сон, бодрствование, температуру тела, выработку гормонов и активность многих ферментов.

По словам специалиста, около половины генов, отвечающих за метаболизм лекарственных препаратов, также работают в соответствии с этими суточными ритмами. Поэтому одно и то же лекарство утром и вечером может всасываться, распределяться по организму и выводиться совершенно по-разному.

В течение суток изменяется сразу несколько важных параметров. Меняется скорость всасывания препаратов в желудочно-кишечном тракте, активность ферментов печени, в том числе CYP3A4, который участвует в переработке многих лекарств, включая некоторые антибиотики и статины. Кроме того, меняется чувствительность рецепторов, на которые воздействуют препараты.

Как отмечает эксперт, разница в концентрации лекарства в крови в зависимости от времени приема может достигать 30–50%. В отдельных случаях этого достаточно, чтобы препарат либо перестал работать должным образом, либо, наоборот, вызвал нежелательные побочные эффекты.

Именно поэтому для ряда лекарственных средств время приема имеет принципиальное значение.

В первую очередь это касается препаратов для снижения артериального давления. Давление человека также подчиняется суточному ритму: утром оно обычно повышается, а ночью снижается.

Ранее считалось, что вечерний прием гипотензивных препаратов лучше защищает от опасного утреннего скачка давления. Однако современные крупные клинические исследования не подтвердили однозначных преимуществ такого подхода для всех пациентов.

По словам Валентины Миловановой, сегодня специалисты считают, что для большинства людей важнее стабильность лечения и регулярный прием лекарства в одно и то же время, чем универсальная рекомендация принимать его исключительно утром или вечером.

Некоторые виды статинов, применяемых для снижения уровня холестерина, производители по-прежнему рекомендуют принимать вечером. Это связано с тем, что ночью активность ферментов, отвечающих за синтез холестерина, наиболее высокая, поэтому препараты работают эффективнее.

Лекарства от изжоги — ингибиторы протонной помпы — наоборот, лучше принимать утром, до первого приема пищи. Именно в это время они наиболее эффективно подавляют выработку соляной кислоты в желудке.

Антидепрессанты с выраженным успокаивающим действием обычно назначают перед сном, чтобы уменьшить дневную сонливость и одновременно улучшить качество ночного отдыха.

Глюкокортикостероиды чаще рекомендуют принимать утром. Такой режим позволяет максимально приблизить поступление препарата к естественному пику выработки собственного кортизола и тем самым снизить вероятность побочных эффектов со стороны надпочечников.

Несмотря на существование общих рекомендаций, универсального правила для всех препаратов не существует.

Эксперт подчеркивает, что главным ориентиром всегда должна оставаться официальная инструкция к лекарству. Если производитель указывает конкретное время приема — утром, вечером, перед сном или натощак, — значит, такие рекомендации основаны на результатах клинических исследований.

Если подобных указаний нет, препарат обычно можно принимать в удобное время, однако желательно предварительно обсудить это с лечащим врачом или фармацевтом.

Особенно важно не менять самостоятельно схему лечения людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При назначении кардиологических препаратов врач нередко ориентируется на результаты суточного мониторирования артериального давления или холтеровского мониторирования ЭКГ. Именно эти исследования позволяют определить, когда конкретному пациенту лучше принимать лекарство, чтобы оно обеспечивало максимальную защиту.

Самовольное изменение времени приема таких препаратов может снизить эффективность лечения и увеличить риск осложнений.

Специалисты предупреждают, что нарушение рекомендаций по времени приема способно привести к вполне реальным последствиям.

Так, неправильный прием препаратов от давления повышает риск гипертонического криза. Если статины принимать не в рекомендованное время, их эффективность в борьбе с повышенным холестерином может снижаться. А лекарства, которые необходимо принимать натощак, при употреблении вместе с пищей могут всасываться значительно хуже и не обеспечивать ожидаемого лечебного эффекта.

Не менее важен и вопрос пропущенной дозы.

По словам Валентины Миловановой, универсального алгоритма здесь также не существует. Для одних препаратов рекомендуется принять пропущенную таблетку сразу после того, как человек вспомнил о ней, если до следующего приема остается достаточно времени. Для других лекарств пропущенную дозу лучше полностью пропустить, чтобы избежать передозировки.

Если инструкция не содержит четких рекомендаций, специалисты советуют обратиться к врачу или фармацевту.

При этом эксперты особо подчеркивают: никогда не следует принимать двойную дозу препарата, пытаясь компенсировать пропущенный прием. Именно такая ошибка остается одной из самых распространенных причин лекарственной передозировки.

Соблюдение времени приема — такая же важная часть лечения, как правильная дозировка. Специалисты напоминают, что любые изменения схемы терапии должны согласовываться с врачом, поскольку даже несколько часов разницы иногда способны заметно повлиять на результат лечения и безопасность пациента.