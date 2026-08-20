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Единственной внучке Маслякова исполнилось 20: новые фото Таисии удивили поклонников 0 364

Люблю!
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Таисия Маслякова
ФОТО: Instagram

Единственная внучка легендарного ведущего КВН Александра Маслякова Таисия отметила юбилей. 19 августа девушке исполнилось 20 лет, и свой день рождения она решила провести в Стамбуле.

Праздничными кадрами Таисия поделилась в своем блоге, который обычно ведет довольно сдержанно. На опубликованных фотографиях именинница запечатлена во время прогулки на яхте.

Для празднования Маслякова выбрала простой летний образ — свободную рубашку в голубую полоску и солнцезащитные очки. «С днем рождения меня!» — написала она под фотографиями.

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Подписчики поздравили Таисию с юбилеем, пожелав ей счастья, здоровья и исполнения желаний.

Таисия — дочь Александра Маслякова-младшего и журналистки Ангелины Масляковой. Ее дед, многолетний ведущий и руководитель КВН Александр Масляков, скончался 8 сентября 2024 года.

В июле 2026 года семья пережила еще одну утрату — умерла вдова Александра Маслякова Светлана Маслякова.

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#КВН #instagram #социальные сети #юбилей #Стамбул
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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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