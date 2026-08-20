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Мы делаем это каждый день: названы главные вредные привычки жителей Латвии 0 190

Люблю!
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вредные привычки

Курение, недостаток сна и чрезмерная увлеченность виртуальной средой являются тремя наиболее распространенными вредными привычками среди жителей Латвии, свидетельствуют данные последнего опроса "Индекс Здоровья Mana Aptieka & Apotheka".

При этом примерно каждый четвертый, или 28%, респонденты считают, что у них нет ни одной из вредных привычек, включенных в исследование.

Наиболее часто жители признавали, что регулярно курят табак (25%), не высыпаются (24%) и чрезмерно увлекаются виртуальной средой – интернетом, социальными сетями и компьютерными играми (18%).

"Вредные привычки часто взаимосвязаны и способствуют развитию друг друга. Например, недостаток сна может способствовать повышенному потреблению сладостей, энергетических напитков или нездоровой пищи, а недостаточное потребление воды вызывает желание есть больше, в свою очередь чрезмерно долгое время, проведенное перед экранами, часто снижает физическую активность, способствует ощущению усталости и ухудшает качество сна. Поэтому в основе создания более здорового образа жизни лежит комплексный подход – важно рассматривать повседневные привычки в целом, а не решать только одну проблему", – рекомендует заведующая аптекой Mana Aptieka, фармацевт Агнесе Ритене.

Касательно пищевых привычек, относительно часто в опросе упоминались чрезмерное потребление сладостей (16%), чрезмерное потребление мучных изделий (15%) и нездоровое питание (14%). В свою очередь, в употреблении энергетических напитков признались 8% респондентов, в частом переедании – 8%, в регулярном употреблении других никотинсодержащих продуктов –7%, в чрезмерном употреблении алкоголя – 6%, а в чрезмерном голодании – только 1%.

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#алкоголь #Латвия #интернет #питание #сон #привычки #курение #здоровье #опрос
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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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