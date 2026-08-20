При этом примерно каждый четвертый, или 28%, респонденты считают, что у них нет ни одной из вредных привычек, включенных в исследование.

Наиболее часто жители признавали, что регулярно курят табак (25%), не высыпаются (24%) и чрезмерно увлекаются виртуальной средой – интернетом, социальными сетями и компьютерными играми (18%).

"Вредные привычки часто взаимосвязаны и способствуют развитию друг друга. Например, недостаток сна может способствовать повышенному потреблению сладостей, энергетических напитков или нездоровой пищи, а недостаточное потребление воды вызывает желание есть больше, в свою очередь чрезмерно долгое время, проведенное перед экранами, часто снижает физическую активность, способствует ощущению усталости и ухудшает качество сна. Поэтому в основе создания более здорового образа жизни лежит комплексный подход – важно рассматривать повседневные привычки в целом, а не решать только одну проблему", – рекомендует заведующая аптекой Mana Aptieka, фармацевт Агнесе Ритене.

Касательно пищевых привычек, относительно часто в опросе упоминались чрезмерное потребление сладостей (16%), чрезмерное потребление мучных изделий (15%) и нездоровое питание (14%). В свою очередь, в употреблении энергетических напитков признались 8% респондентов, в частом переедании – 8%, в регулярном употреблении других никотинсодержащих продуктов –7%, в чрезмерном употреблении алкоголя – 6%, а в чрезмерном голодании – только 1%.