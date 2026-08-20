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«Мы пытались ее спасти»: мать Хайден Панеттьери сделала громкое заявление после смерти дочери 0 313

Люблю!
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хайден Панеттьери
ФОТО: depositphotos

Спустя несколько дней после внезапной смерти 36-летней Хайден Панеттьери ее семья нарушила молчание. Мать голливудской актрисы Лесли Фогель заявила, что близкие давно были обеспокоены отношениями дочери с Брайаном Хикерсоном и пытались убедить ее держаться от него подальше.

Лесли Фогель дала первое интервью после смерти дочери, в котором рассказала о непростых отношениях Хайден Панеттьери с ее бойфрендом Брайаном Хикерсоном. По словам женщины, семья считала его влияние на актрису разрушительным и на протяжении долгого времени пыталась помочь Хайден разорвать эти отношения.

В беседе с NBC News Фогель обратила особое внимание на то, что именно Хикерсон находился рядом с актрисой в последние часы ее жизни. Мать Панеттьери дала понять, что это обстоятельство вызывает у семьи серьезные вопросы.

В материалах, связанных с расследованием, упоминается и брат Брайана Хикерсона. По имеющейся информации, он был сильно потрясен происходящим, пока медики пытались спасти актрису.

Сам Хикерсон, согласно описанию событий, первоначально вел себя сдержанно и не демонстрировал сильных эмоций. После того как врачи констатировали смерть Панеттьери, он передал сотрудникам пакет с лекарствами, которые, по его словам, актриса принимала незадолго до случившегося.

Отношения Хайден Панеттьери и Брайана Хикерсона начались в 2018 году и неоднократно оказывались в центре внимания прессы. За эти годы пара несколько раз расставалась, а затем вновь сходилась. Как стало известно после трагедии, последнее примирение они старались не афишировать.

Близкие актрисы, как утверждается, не одобряли ее возвращение к Хикерсону и опасались, что эти отношения негативно сказываются на жизни и эмоциональном состоянии Хайден.

Теперь семья актрисы ждет ответов на вопросы о том, что именно произошло в последние часы ее жизни. Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах смерти должны сделать следователи и эксперты, поэтому заявления родственников о роли Хикерсона пока остаются их версией произошедшего.

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#медицина #трагедия #смерть #отношения #семейные отношения
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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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